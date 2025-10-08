El PSOE rechaza las dudas del PP sobre el "impulso del Gobierno de España" a la travesía de Montemayor (Córdoba)

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba) y secretaria general del PSOE en dicho municipio, Violeta Márquez, ha criticado este miércoles el PP, "por haber puesto en duda y cuestionado el impulso del Gobierno de España a las obras en la travesía" de la localidad.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Márquez ha defendido que "es la primera vez que el Gobierno de España se ha acordado de este proyecto, largamente reclamado en Montemayor, una iniciativa que la propia Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha confirmado que está en fase de redacción, a falta de memoria económica para adjudicarle presupuesto", según ha expuesto la subdelegada, Ana López, en una reunión en la sede del PSOE en la que también ha participado el diputado provincial socialista Pepe Álvarez.

Ante ello, Violeta Márquez ha insistido en que el PSOE "está trabajando para que este proyecto, y otros en nuestra provincia, salgan adelante", frente a las "dudas y los palos en la ruedas del PP", a cuyos representantes, entre ellos a la senadora popular Cristina Casanueva, ha pedido que "apoyen de verdad el proyecto de obras en la travesía de Montemayor votando los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde aparecen inversiones reales para la provincia de Córdoba".

Por último, ha instado al partido independiente que sustenta al alcalde del municipio, Antonio García, "que ceje en su intento de hacer campaña electoral con un proyecto que no es municipal. El proyecto de obra en la travesía de Montemayor incluye mejoras importantes para la seguridad, como acerados, carril bici, renovación del alumbrado, accesos adaptados y glorietas, que permitirán ordenar el tráfico y reducir la peligrosidad de la N-331, con el fin de efectuar su cesión al Ayuntamiento de Montemayor".