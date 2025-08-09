PSOE-A rechaza "venderse por un cargo" para la renovación del Defensor del Pueblo que PP-A "prefiere pactar con Vox"

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha advertido de que su formación no se va a "vender por un cargo" a cambio de pactar con el PP-A el relevo del titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un nombramiento que, en su opinión, el Grupo Popular "prefiere pactar con Vox".

A finales del pasado mes de junio, el Grupo Popular anunció que proponía a Rosario García Palacios como candidata a sustituir a Jesús Maeztu como Defensora del Pueblo Andaluz, si bien la elección de dicho cargo requiere de una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno del Parlamento que el PP-A no reúne por sí solo en esta legislatura pese a contar con mayoría absoluta, y que podría alcanzar sumando sus 58 diputados con los 30 del PSOE-A o los 14 de Vox.

En este contexto, y en una entrevista concedida a Europa Press, María Márquez ha explicado que el PSOE-A mantenía "una negociación abierta" con el PP-A para la renovación del Defensor del Pueblo --teniendo en cuenta que el mandato de Jesús Maeztu expiró en septiembre del año pasado y desde entonces se mantiene en funciones--, desde la premisa de que dicha institución "merece el suficiente respeto" como para alejarla "de la crispación política y para llegar a un acuerdo entre el PSOE y el PP", ha añadido.

En esa línea, ha explicado que por parte del PSOE-A se plantearon "propuestas de nombres" que "estaban encima de la mesa, en una negociación abierta", si bien ha señalado que el PP-A decidió "romper las negociaciones" con los socialistas al registrar "de manera unilateral un papel en el Parlamento de Andalucía" abriendo un "plazo" para presentar candidatos a encabezar la oficina del Defensor.

"A partir de ahí tenemos claro que, o el Partido Popular pensaba" que podía "sacar solo, sin ningún problema, desde la soberbia en la que vive", este nombramiento, o "es que está pactando con Vox", ha añadido la portavoz del Grupo Socialista, que ha augurado que, en ese último caso, "Vox se va a cobrar caro" ese posible pacto con los 'populares', al tiempo que ha tildado de "grave" acordar este nombramiento con "un partido de extrema derecha que ha despreciado la Defensoría del Pueblo", de la que "ha dicho que es un chiringuito".

María Márquez ha instado a PP-A y Vox a explicar si van a pactar el nombramiento del nuevo Defensor a cambio de que el segundo partido tenga "un cargo" en dicha institución, o si es a cambio de "pedir más cargos" en otras instituciones, al tiempo que ha sostenido que "está claro" que "el PP prefiere pactar con Vox antes que con el PSOE", y que "el PP no es un partido de Estado".

"Es evidente. Moreno Bonilla prefiere pactar con Vox antes que con el PSOE", ha sentenciado la vicesecretaria general del PSOE-A, quien ha asegurado que los socialistas andaluces "no nos vendemos por un cargo, como va a hacer Vox", y que quieren que "haya un consenso en el nombre", y no lo que, según ha criticado, ha ocurrido ahora, que el PP-A lo que ha ofrecido son "lentejas", que o las tomas o las dejas, ha venido a denunciar la portavoz socialista.

Además, María Márquez ha señalado que el PP-A "ha mentido en la negociación" con los socialistas, porque dijo que su candidata, Rosario García, "nada tenía que ver con la política", cuando "después hemos descubierto" que formó "parte de las listas del Partido Popular" de la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez.

"Que no pasa nada" por ello, "pero cuéntenoslo, no nos diga que nada tiene que ver con la política y tengamos que descubrir por otro lado que sí, que es amiga del señor (Antonio) Sanz", ha continuado manifestando la portavoz socialista en alusión finalmente al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz.