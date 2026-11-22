La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. A 12 de noviembre de 2026. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 26 de noviembre, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a "retirar de sus decisiones políticas cualquier planteamiento negacionista, discriminatorio o excluyente", y a "eliminar cualquier criterio de la denominada 'prioridad nacional'".

Así se recoge en el texto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, de "defensa de Andalucía frente al negacionismo, la desigualdad y las políticas de privatización y retroceso en derechos del Gobierno andaluz".

En concreto, con esta PNL, el Grupo Socialista propone que el Parlamento de Andalucía exprese "su más firme rechazo al retroceso en los derechos sociales y civiles, al debilitamiento de las conquistas sociales y democráticas y al deterioro de la calidad democrática que están provocando en nuestra tierra las políticas impulsadas por el 'cogobierno' del Partido Popular y Vox".

Además, la iniciativa socialista llama a exigir desde el Parlamento al Gobierno de la Junta de PP-A y Vox que "rectifique sus prioridades políticas, económicas, fiscales y presupuestarias, ponga fin a los privilegios fiscales que favorecen a las rentas y patrimonios más elevados y destine los recursos públicos a combatir la pobreza, redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades sociales y territoriales y garantizar la financiación suficiente de los servicios públicos esenciales, anteponiendo los derechos de la ciudadanía andaluza y el interés general a los intereses económicos particulares".

De igual modo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "retirar de sus decisiones políticas cualquier planteamiento negacionista, discriminatorio o excluyente, especialmente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lucha contra la violencia machista, derechos de las personas Lgtbi, protección de la infancia y de las personas migrantes, lucha contra el cambio climático, defensa del medio ambiente y memoria democrática".

También, que el Parlamento emplace al Ejecutivo andaluz a "eliminar cualquier criterio de la denominada 'prioridad nacional' y a garantizar el pleno respeto a la participación independiente de las organizaciones sociales y sindicales, el pluralismo, la transparencia y la independencia de los órganos de fiscalización y control, impidiendo que los acuerdos políticos puedan justificar el debilitamiento de los derechos y garantías que sustentan el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Asimismo, la iniciativa propone que el Parlamento exprese su "más firme rechazo a la censura cultural y a la imposición de los planteamientos negacionistas y excluyentes de la extrema derecha, que atentan contra los derechos humanos y las libertades democráticas, y condena las prácticas de veto ideológico, cancelación de espectáculos, exclusión de artistas y restricciones a la libertad de creación y difusión cultural que los acuerdos políticos entre Partido Popular y Vox están suponiendo".

El texto de la PNL se refiere expresamente a los "planteamientos negacionistas y excluyentes" que "afectan a manifestaciones artísticas que defienden la igualdad, la diversidad y la memoria democrática", así como plantea instar al Consejo de Gobierno de la Junta a "rechazar expresamente estas prácticas, impedir que los acuerdos políticos" entre PP y Vox "amparen su reproducción en Andalucía", y "garantizar una cultura libre, plural, crítica e independiente, sin censura ni injerencias políticas".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, el Grupo Socialista parte de la premisa de que "el actual Gobierno de coalición" del PP-A y Vox en la Junta "ha abierto una etapa política" que "amenaza con alterar profundamente los principios sobre los que se ha construido" el autogobierno andaluz.

"El acuerdo político que sustenta al Ejecutivo andaluz incorpora planteamientos que cuestionan avances fundamentales en igualdad, derechos de las mujeres, protección social, convivencia democrática, memoria histórica y protección del medio ambiente", denuncia en esa línea la iniciativa socialista.

Así, desde el PSOE-A acusan al PP-A de haber alcanzado con Vox "unos acuerdos que incorporan posiciones contrarias a derechos y consensos democráticos consolidados", y advierten de la "especial gravedad" que, en su opinión, tiene que "los planteamientos negacionistas de la violencia machista puedan trasladarse a las instituciones responsables de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres".

La iniciativa carga también contra el concepto de "prioridad nacional", que "se traduce en discriminación, y resulta incompatible con el modelo de igualdad y convivencia que inspira el Estatuto de Autonomía", según sostienen desde el PSOE-A en la exposición de motivos de la PNL.

"El Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox debe abandonar una orientación política dirigida a debilitar los servicios públicos, desviar recursos hacia intereses particulares y reducir la capacidad redistributiva de las instituciones, profundizando en un modelo de sociedad cada vez más desigual, en el que persisten niveles de pobreza socialmente inasumibles, se agrandan las brechas económicas y territoriales y se desatienden las necesidades de las clases medias y trabajadoras y de la mayoría social andaluza", denuncia también la iniciativa socialista.

En esa línea, desde el Grupo Socialista consideran que "la defensa de Andalucía exige una rectificación de las prioridades políticas que han llevado al actual Ejecutivo a situar los acuerdos partidistas por delante de la garantía y el desarrollo efectivo de determinados derechos y políticas públicas", y desde postulados como éste justifican la presentación de esta proposición no de ley que se debatirá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento, la víspera del cierre de la campaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre.