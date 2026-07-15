PSOE reclama a la alcaldesa de Granada que "rescate del olvido" al Cerrillo de Maracena

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto a vecinos del Cerrillo de Maracena. - PSOE

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha censurado el "olvido sistemático" de la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), con el barrio del Cerrillo de Maracena y ha reclamado "soluciones" a los problemas de mantenimiento e infraestructuras en esta zona de la ciudad.

La edil ha realizado una visita al barrio acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos Cerrillo de Maracena, Parque Almunia y Periodistas, Francisco Javier López Olivas, y ha situado como prioridad "dotar de seguridad y dignidad vial al barrio".

Ha criticado en este contexto la exclusión del Cerrillo de Maracena del próximo plan de asfaltado diseñado por el gobierno local pese a las "evidentes deficiencias" que presentan sus calles.

Señala, de hecho, que "calles fundamentales y de alta densidad de tránsito acumulan más de dos años de demoras y peticiones sin respuesta formal en las Juntas Municipales de Distrito", entre las que ha citado la avenida de Maracena o la calle Periodista Rafael Cago Palomo.

El presidente de la asociación de vecinos ha trasladado la necesidad de intervenir en las infraestructuras básicas y poner fin al deterioro de las zonas verdes y de ocio del barrio, exigiendo que "las demandas registradas durante más de veinticuatro meses tengan un reflejo real en las partidas presupuestarias del Ayuntamiento".

Al hilo de este asunto, Raquel Ruz ha puesto el acento en la degradación que sufre el Parque de los Olivos, situado a la entrada del barrio.

"Este parque debería ser una carta de presentación magnífica y un orgullo para el Cerrillo de Maracena, pero la realidad es que presenta una falta de mantenimiento absoluta y una alarmante ausencia de alumbrado público, lo que desgraciadamente propicia situaciones de inseguridad ciudadana para los vecinos y vecinas", ha criticado.