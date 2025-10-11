PSOE-A reclama a la Junta un "plan sectorial del calor" y una "red andaluza de refugios climáticos turísticos"

Archivo - Una mujer con una sombrilla junto a un grupo de turistas. A 28 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 16 de octubre, una proposición no de ley (PNL) en la comisión de Turismo y Andalucía Exterior del Parlamento andaluz con la que, entre otras cuestiones, quiere reclamar al Gobierno de la Junta la aprobación de un "Plan Sectorial del Calor para el Turismo" y la creación de la "Red Andaluza de Refugios Climáticos Turísticos".

Son dos de las 15 reivindicaciones incluidas en esta iniciativa parlamentaria, consultada por Europa Press, relativa a un Plan Sectorial del Calor para el Turismo en Andalucía que el PSOE-A quiere que la Junta apruebe "antes del 31 de marzo de 2026", y que esté "liderado por la Consejería competente en turismo y coordinado con Salud y Consumo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 112 Andalucía y la FAMP --Federación Andaluza de Municipios y Provincias--, con evaluación anual e indicadores públicos".

Así se recoge en esta PNL, con la que el Grupo Socialista también quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "implantar protocolos obligatorios por niveles" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) --amarillo, naranja y rojo-- para destinos y empresas turísticas, que incluyan como mínimo" un "ajuste de horarios de actividades al aire libre y visitas guiadas a horas frescas; pausas térmicas, agua gratuita y zonas de sombra en colas y puntos de espera; refuerzo de personal en picos de demanda" y "mensajería inmediata y multilingüe a visitantes y plantillas (cartelería y QR)".

Otras propuestas del PSOE-A incluidas en la PNL pasan por instar al Gobierno andaluz a "crear la Red Andaluza de Refugios Climáticos Turísticos, con estándares mínimos (...), inventario geolocalizado y mapa público integrado con 112/Aemet y oficinas de turismo"; a "aprobar una Orden de señalética oficial --pictogramas, colores e idiomas-- para avisos de calor y puntos de agua o refugio en playas, cascos históricos, puertos deportivos, estaciones y eventos", y a aplicar una "condicionalidad positiva" consistente en "vincular ayudas y distintivos autonómicos de calidad al cumplimiento de los protocolos" y en "disponer o garantizar acceso cercano a refugios climáticos".

Desde el Grupo Socialista plantean también con esta iniciativa que el Parlamento inste a la Junta a "actualizar la normativa turística"; a "lanzar la campaña multicanal 'Calor y Turismo Andalucía', con avisos en tiempo real, mapas de refugios y consejos por perfil de visitante --web, app y QR en señalética y oficinas--", y a "ofrecer formación acreditada, breve y gratuita (...) para camareras de piso, personal de hostelería y guías turísticos sobre prevención, primeros auxilios por calor y gestión de grupos en alerta".

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "elaborar y publicar antes del 1 de junio de 2026 una guía autonómica de prevención de riesgos laborales en el turismo por calor", y a "abrir una línea de ayudas 2026-2027 para ayuntamientos y pymes" son otras reclamaciones de la PNL socialista, junto a la de instar al Ejecutivo andaluz a "exigir, en eventos turísticos, un plan de calor del organizador --para público y trabajadores--", con "pausas, agua gratuita, sombras, primeros auxilios e información visible".

La iniciativa también propone que la Junta ponga en marcha "un observatorio estival (junio-septiembre) con un panel mensual de incidencias turísticas por calor y balance anual con mejoras", así como que coordine "inspección y asesoramiento estival, priorizando oficios y zonas más expuestas".

Finalmente, la PNL se completa con dos propuestas para instar a la Junta a "prestar asistencia técnica a los municipios", y a "impulsar una promoción turística responsable en niveles naranja/rojo, destacando franjas horarias frescas, itinerarios con sombra y recursos interiores" como "museos, bibliotecas, centros cívicos".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista sostiene que el "contexto" de "temperaturas extremas, exceso de mortalidad y riesgo ambiental" como el que se ha vivido el pasado verano en Andalucía "obliga" a una "respuesta específica en el sector turístico, ya que concentra grandes flujos de visitantes y empleo en espacios abiertos y horarios de máxima exposición".

La iniciativa precisa que "existen marcos generales --el Protocolo andaluz frente a temperaturas excesivas y el PAAC 2021-2030--, útiles pero no sectoriales", de forma que "no establecen protocolos operativos por niveles de la Aemet para destinos y empresas, ni señalética homogénea para playas, estaciones o cascos históricos, ni estándares de refugios climáticos en recursos turísticos, ni formación específica para trabajadores del sector, especialmente camareras de piso, personal de hostelería y guías turísticos".

De esta manera, y ante la previsión de que "los veranos futuros tenderán a ser más largos, más cálidos y, a veces, más húmedos", el Grupo Socialista propone la aprobación de "un Plan Sectorial del Calor para el Turismo, estable y verificable" por "seguridad de turistas y trabajadores, y para preservar la competitividad y el atractivo del destino".