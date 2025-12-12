El PSOE reclama a la Junta que "se ponga las pilas" para reparar la pista del IES Alonso Cano de Dúrcal (Granada)

Archivo - Gerardo Sánchez, en imagen de archivo - PSOE-A - Archivo

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha reclamado a la Junta de Andalucía que "se ponga las pilas" para reparar "cuanto antes" la pista polideportiva del IES Alonso Cano del municipio de Dúrcal, que presenta un "problema grave de conservación".

"La comunidad educativa lleva diez años reclamando la mejora de esta importante carencia", ha subrayado Sánchez, quien ha apuntado que en 2019 se redactó el proyecto por unos 200.000 euros, se ha ido actualizando el mismo, pero la pista "no se arregla y el problema persiste".

Este asunto, por el que el parlamentario socialista interpelaba este pasado jueves a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión del ramo del Parlamento andaluz, "requiere de compromiso y capacidad para solucionarlo", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa este viernes.

Tras confiar en que la reciente visita del viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, al citado instituto surta efecto para llevar a cabo la esperada actuación, Sánchez ha manifestado que "nos habría gustado que lo hubiera visitado hace seis años cuando se redactó el proyecto. Hecho que, de haber pasado, posiblemente esta situación ya estaría solventada".

El parlamentario socialista, que ha lamentado la "falta de cortesía" del Gobierno andaluz por "no avisar al Ayuntamiento" de Dúrcal, con gobierno del PSOE, de la presencia del responsable de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en este centro, ha indicado que su visita "debe haber servido para comprobar lo mal que está la pista y así, por fin, la Junta dé respuesta a esta demanda de la comunidad educativa y del municipio".

"La consejera tiene que cumplir con la fecha que ella misma ha dado a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista y a lo largo de 2026 acometer la mejora de la pista", ha expuesto para incidir en que hay centros, como el IES Alonso Cano de Dúrcal que requieren la atención del gobierno andaluz para "garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad que realiza el alumnado y el profesorado".