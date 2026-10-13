PSOE reclama a la Junta "una respuesta inmediata" a las reivindicaciones de los trabajadores del metro de Granada

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y el parlamentario andaluz Paco Cuenca se reúnen con el comité de empresa del Metro de Granada. - PSOE

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y el parlamentario andaluz Paco Cuenca han mantenido una reunión con el comité de empresa del Metro de Granada en la que han escuchado las demandas de los trabajadores y han pedido a la Junta de Andalucía que "dé respuesta inmediata" a las mismas.

"Desde el PSOE de Granada mostramos todo nuestro apoyo a la plantilla del Metro y a unas reivindicaciones que consideramos justas como la equiparación salarial con sus compañeras y compañeros del Metro de Sevilla", ha señalado Pedro Fernández.

El dirigente socialista, que ha indicado que se trata de una "situación límite" tras haberse anunciado ya un calendario de huelga, ha pedido a la Consejería de Fomento y Movilidad que "se siente con las y los representantes del personal del Metro para avanzar de una manera positiva y se consiga esa equiparación".

"Es necesario para alcanzar la paz social que debe haber en este transporte tan sumamente importante para Granada y su Área Metropolitana", ha subrayado.

Por su parte, el parlamentario andaluz Paco Cuenca ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista de Granada, "en defensa de las reivindicaciones de las y los trabajadores", elevará éstas al Parlamento andaluz a través de iniciativas ante el propio consejero Fomento y Movilidad.

El Metro en Granada es un modelo de "éxito" y, por tanto, un "referente a mimar, lo que conlleva también la escucha al personal", ha indicado Cuenca para reclamar a la Junta que establezca "unas garantías no solo de funcionamiento sino también de eficiencia y de servicio de público".

Según Cuenca, "no tiene ningún sentido que, por el mismo trabajo, la plantilla del Metro de Sevilla esté cobrando al mes casi 800 euros más que el de Granada".

"El gobierno de Moreno tendrá que demostrar si de verdad le preocupa la movilidad, la calidad del aire y el transporte público entre Granada y el Área Metropolitana. Si es así, deberá atender la singularidad, la seguridad y el buen funcionamiento del Metro", ha explicado.