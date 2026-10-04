PSOE-A reclama desde el Parlamento a la Junta información sobre los sistemas de inteligencia artificial que utiliza

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (c), junto a diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate esta semana en el Parlamento andaluz con la que reclama información a la Junta en relación a los sistemas de inteligencia artificial que aplica en la administración autonómica.

En concreto, la iniciativa del PSOE-A, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno "a elaborar, en el plazo máximo de seis meses, un informe sobre la implantación y utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y su sector público instrumental, que incluya los sistemas utilizados, los ámbitos en los que se aplican, sus efectos, riesgos detectados y medidas de garantía adoptadas".

Asimismo, esta PNL "relativa a la transparencia, control y garantías en la utilización de la inteligencia artificial por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y su sector público instrumental", propone que desde el Parlamento se inste al Gobierno andaluz a "garantizar que la utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de la Administración de la Junta" y su sector público instrumental "se realice con transparencia, supervisión humana efectiva, protección de datos personales, igualdad y no discriminación, seguridad y respeto a los derechos de la ciudadanía".

Desde el Grupo Socialista defienden que la utilización de dichos sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la Junta debería hacerse "estableciendo mecanismos de control, evaluación y revisión cuando dichos sistemas puedan incidir en el acceso a derechos, prestaciones, servicios públicos o decisiones administrativas".

Y, en tercer lugar, el PSOE-A plantea con su PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "hacer público y mantener actualizado un registro de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la Junta de Andalucía y su sector público instrumental, indicando, al menos, su finalidad, el órgano responsable, el ámbito de aplicación, los mecanismos de supervisión humana, la evaluación de riesgos realizada y las garantías establecidas en materia de protección de datos, así como el proveedor o adjudicatario, el coste del sistema y el procedimiento de contratación utilizado".

En la exposición de motivos de esta PNL, que se debatirá el próximo miércoles, 7 de octubre, en la comisión de Inteligencia Artificial, Desarrollo digital y Administración pública del Parlamento andaluz, el Grupo Socialista justifica la presentación de la misma ante la "creciente preocupación en una parte de la ciudadanía" que "está generando" el "desarrollo acelerado" de las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Así, la iniciativa relata que "en los últimos meses se han multiplicado las noticias y debates públicos relacionados con los riesgos que puede implicar un desarrollo y una utilización inadecuada de la inteligencia artificial", como "pérdida o transformación de puestos de trabajo, utilización de datos personales, desinformación, contenidos falsificados, suplantaciones de identidad, discriminación algorítmica, pérdida de privacidad o utilización de sistemas automatizados en ámbitos que pueden afectar directamente a las personas".

"Esta sucesión de noticias está contribuyendo a que una parte de la sociedad afronte el desarrollo de la inteligencia artificial con incertidumbre, preocupación e, incluso, miedo ante un futuro que percibe como difícil de comprender y de controlar", relata el Grupo Socialista para sostener a continuación en esta PNL que "una preocupación social de esta naturaleza no debe ser ignorada por las instituciones públicas".

El PSOE-A argumenta también en su iniciativa que "a esta preocupación se suma el riesgo de que la expansión de la inteligencia artificial pueda agrandar las brechas digitales y sociales ya existentes", y en esa línea apunta que "no todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología, ni las mismas capacidades o conocimientos para utilizarla y comprender sus efectos".

De esta manera, desde el Grupo Socialista consideran que "el Parlamento de Andalucía debe contribuir a abrir un debate público sereno, informado y transparente sobre la inteligencia artificial", así como que esta comunidad autónoma "no puede limitarse a incorporar la inteligencia artificial cuando resulte útil", sino que "debe también anticiparse a sus consecuencias y establecer las condiciones necesarias para que esta transformación tecnológica se produzca de forma compatible con los derechos de la ciudadanía, la igualdad, la protección y la calidad de los servicios públicos".

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista justifica la presentación de esta PNL ante la "preocupación" que siente "por la falta de información suficiente sobre el grado real de implantación y utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y su sector público instrumental, sobre los ámbitos y procedimientos en los que se están aplicando, sobre el impacto que están teniendo y sobre las garantías y mecanismos de supervisión establecidos para proteger los derechos de la ciudadanía".