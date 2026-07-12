El PSOE reclama rediseñar los parques infantiles de Granada con más vegetación y sombra

Parque Infantil en Granada - PSOE

GRANADA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jacobo Calvo ha reclamado al Gobierno local un cambio en el diseño de los parques infantiles de Granada para "avanzar hacia espacios de juego más naturales, saludables y adaptados a los desafíos climáticos actuales".

Así, ha defendido sustituir progresivamente las superficies de caucho y los elementos de plástico por materiales naturales, vegetación y zonas de sombra, según consta en un comunicado remitido por el grupo.

El concejal socialista ha señalado que cada vez son más las ciudades europeas que están sustituyendo los parques tradicionales por espacios de juego natural, con estructuras de madera, pavimentos naturales, vegetación y abundantes zonas de sombra.

"Granada no puede seguir diseñando parques infantiles como si el cambio climático no existiera. Cada verano soportamos temperaturas más extremas y tenemos la obligación de crear espacios públicos más saludables, más confortables y mejor adaptados a esta realidad", ha destacado.