El PSOE reclama la segunda fase del plan de asfaltado de la Avenida de Dílar de Granada "pendiente desde 2023"

El PSOE reclama la segunda fase del plan de asfaltado de la Avenida de Dílar de Granada. - PSOE

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha reclamado este martes al gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) la segunda fase del plan de asfaltado de la Avenida de Dílar, "pendiente desde 2023".

Según ha informado el PSOE en una nota, Castillo ha denunciado que, mientras la regidora "tiene levantado medio centro de la ciudad", los barrios están "abandonados" y carecen de un plan de mantenimiento.

Castillo ha criticado además la "falta de limpieza", el "escaso cuidado de nuestros parques y jardines" y la "falta de mantenimiento en general de nuestra ciudad", especialmente en los barrios.

El viceportavoz socialista ha denunciado que la alcaldesa está "completamente desaparecida y no atiende a zonas como Zaidín, Norte, Chana, Genil, Albaicín, Ronda o Beiro", de forma que "solamente presta atención a tres calles del centro de la ciudad".

En una comparecencia ante los medios, el edil socialista ha calificado de "lamentable" el estado del asfalto de la Avenida de Dílar, una de las principales arterias comerciales de la capital. Castillo ha remarcado que la primera fase del reasfaltado de esta vía se llevó a cabo durante el anterior mandato socialista, pero la segunda "quedó paralizada con la entrada del Partido Popular en el gobierno de la ciudad en 2023".

Al respecto, el concejal del PSOE ha lamentado que "otro verano más la ciudad está sin plan asfáltico, otra vez nuestros barrios están sin planes de mantenimiento, mientras la alcaldesa está literalmente desaparecida".

En este sentido, el viceportavoz ha exigido a Carazo que "salga de su letargo veraniego" y ponga en marcha un plan de asfaltado "necesario para el Zaidín, pero necesario también para todos los barrios", según ha remarcado para concluir.