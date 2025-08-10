PSOE reclama toldos en las calles Alhóndiga y Pontezuelas para repeler el calor y en apoyo al comercio de Granada

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, en su visita a la calle Pontezuelas. - PSOE GRANADA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este domingo al gobierno de la capital la instalación de toldos y elementos bioclimáticos en calles comerciales como Alhóndiga o Pontezuelas para mitigar las altas temperaturas y fomentar la afluencia de clientes a los comercios del centro de la capital en estos meses de verano.

Con el reproche de "la dejadez y la falta de sensibilidad del PP con el comercio granadino", la concejala socialista ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Ayuntamiento aborde un plan para adecuar estas calles con zonas de sombra, así como otras zonas comerciales del centro y de los barrios.

"Lo que pedimos son toldos y elementos bioclimáticos que hagan mucho más agradable el paseo y que los granadinos vengan a comprar a nuestros establecimientos", ha destacado Ruz, subrayando que las altas temperaturas alejan a los clientes y perjudican gravemente la actividad comercial, según una nota de este partido.

Ruz ha visitado la calle Alhóndiga, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, para denunciar que, a pesar de su reciente reforma integral, no se contempló la plantación de árboles ni la instalación de elementos que proporcionen sombra, "como tampoco está ocurriendo en el proyecto de remodelación de San Antón y otros viales".

"A las horas centrales del día, sobre todo a mediodía, esta calle ancha y peatonal no tiene ninguna sombra, lo que la hace inaccesible para clientes y visitantes", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la situación se repite también en Pontezuelas.

La socialista ha reclamado al PP "medidas contundentes como se adoptanron en su día en Reyes Católicos o Mesones para que los comercios del centro y las calles de algunos barrios puedan hacer frente a estos inconvenientes en los meses de julio y agosto".

Ha recalcado que los comerciantes de la zona han solicitado reiteradamente toldos para atenuar las altas temperaturas, "por lo que ha lamentado que tras dos años de gobierno del PP no se haya hecho nada al respecto".

Para Ruz, "este tipo de acciones sí son un compromiso con el comercio de cercanía, y no las poses y fotos vacías de contenido que la señora Carazo se hace todos los días".