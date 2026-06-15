PSOE reclama toldos en las principales calles comerciales y peatonales del centro de Granada por el calor

Calle San Antón de Granada. - PSOE

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha reclamado al gobierno local (PP) la puesta en marcha de un plan de toldos en las principales calles comerciales y peatonales del centro histórico, priorizando su instalación en la recién reformada calle San Antón.

La concejal ha alertado de las "graves consecuencias que la falta de sombras y la nula adaptación climática" están teniendo sobre los peatones y, muy especialmente, sobre el tejido del pequeño y mediano comercio tradicional de la ciudad, "porque, llegadas las doce del mediodía, se hacen intransitables calles que soportan más de 40 grados en los meses de verano".

Desde la calle San Antón, Ruz ha subrayado que se trata de una vía céntrica de referencia, "de las pocas que aún conserva el comercio tradicional en el centro histórico y que es atravesada por miles de peatones durante todo el día".

Sin embargo, ha lamentado que, a pesar de haber sido remodelada en su integridad recientemente, el "Partido Popular haya ignorado la realidad climática de Granada y haya renunciado al arbolado de sombra o a la instalación de toldos".

"Prácticamente desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, en las horas centrales del día, el calor hace imposible que se pueda transitar por ella".

"El año pasado ya denunciamos esta situación; el equipo de gobierno perdió una oportunidad de oro para haber realizado una plantación de árboles que diera sombra de verdad y la colocación de toldos como hemos pedido en Pavaneras y Alhóndiga, sin resultados hasta la fecha", ha recordado Ruz.

Para el PSOE, la instalación de estos elementos de sombreado es una necesidad para "garantizar la supervivencia del comercio de proximidad durante el periodo estival, que en la capital se prolonga desde mayo casi hasta octubre".

"Los toldos son absolutamente necesarios para que los granadinos y visitantes puedan transitar y comprar en los establecimientos tradicionales a partir de las doce de la mañana y hasta las siete de la tarde", ha aseverado Ruz.