El PSOE recrimina a la Junta "la pérdida de 57 líneas en Infantil y Primaria" para el curso 2019-2020

Publicado 27/08/2019 19:45:29 CET

Carmen González - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Córdoba, Carmen González, ha lamentado este martes que "la provincia perderá el próximo curso escolar un total de 57 líneas en Educación Infantil y Primaria", tras la difusión de la orden publicada el día 23 de agosto en el BOJA, y ha reprochado a la Consejería de Educación "la falta de organización y de planificación", dado que "la ciudadanía cordobesa y andaluza contará con un peor servicio, tras un nuevo recorte en la educación pública, atacando sobre todo a la escuela rural".

"Los socialistas ya sabíamos que la derecha no cree en la educación pública y ahora, con las decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz, estamos confirmándolo", ha señalado en una nota González, quien ha recordado que "hace dos semanas ya se denunció el caos en el reparto de las plazas de interinos".

"La pérdida de líneas en Infantil y Primaria no es el único problema que ha surgido con la entrada de la derecha en el Gobierno de Andalucía, estamos hablando del último de una larga lista", ha lamentado González, quien ha citado "la eliminación de 700 plazas de la convocatoria al cuerpo de maestros prevista con el Gobierno anterior del PSOE y el fiasco en el programa de refuerzo para acabar con el fracaso escolar, donde se preveía atender a 100.000 alumnos y no se ha llegado ni al dos por ciento".

A su juicio, "esto demuestra, una vez más, el desgobierno en el que PP y Ciudadanos tienen sumida a Andalucía, ya que nunca en la historia de la democracia se había dado una supresión de unidades como ésta, con 413 unidades menos en Andalucía y afecta a Córdoba con 57 unidades menos".

La secretaria de Educación del PSOE cordobés ha acusado al Ejecutivo de "no importarle la educación de los cordobeses, sobre todo en las zonas rurales, las más perjudicadas con la eliminación de unidades en las escuelas rurales".

González ha precisado que "para los socialistas, la educación pública de calidad siempre ha sido un objetivo prioritario, siendo las escuelas rurales las que potencian la igualdad de oportunidades", y ha criticado que "para el gobierno de las derechas las zonas rurales no tienen derecho a tener un servicio de calidad y con este recorte lo único que favorecen es la despoblación de los municipios".

"IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHO A LA EDUCACIÓN"

Mientras, la socialista ha destacado que "desde el PSOE se va a seguir protegiendo la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación, defendiendo fuertemente la educación pública ante estos ataques, y no quedaremos impasibles mientras PP y Ciudadanos la dañan seriamente".

Igualmente, ha apuntado que "no es admisible que en los pueblos se le tenga que decir a las familias que no van a contar con su mayor fuente de igualdad, que no van a contar con su escuela rural, que es hacia donde este gobierno está caminando concienzudamente".

Asimismo, González se ha preguntado "por qué no se han publicado las líneas en las escuelas concertadas", dado que "desde el PSOE se quieren conocer las líneas existentes para las escuelas concertadas, y ahí se verá si para el gobierno de las derechas la educación pública es o no una prioridad".