PSOE-A recuerda que los fondos para MENA eran extraordinarios en 2018 y pide a la Junta "no dar coartadas" a Vox

Publicado 18/12/2019 14:06:26 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha negado este miércoles que el Gobierno central vaya a retirar los fondos para los centros de acogida de los menores no acompañados (MENA), ya que solo se establecieron fondos extraordinarios en 2018 en este sentido ante una situación excepcional. "No se puede decir que se retira algo que no existía", ha explicado.

En declaraciones a los periodistas, Fiscal ha recordado que estas competencias están atribuidas a la Junta de Andalucía y ha pedido al Gobierno andaluz de PP y Cs que "no le den coartadas" a la ultraderecha. "No vaya a ser que esto sea para no molestar a los que tienen la sartén por el mango", ha señalado.

Fiscal ha detallado que los centros de acogida de menores no acompañados "siempre se han financiado con carga a la comunidad" pero el pasado año, ante una situación excepcional, el Gobierno socialista arbitró medidas económicas excepcionales. "El Gobierno andaluz es el que tiene que hacer frente a esta situación", ha subrayado.

No obstante, ha señalado que "el resto de comunidades debieran ser solidarias" teniendo en cuenta que Andalucía es la principal entrada de estos menores en España.