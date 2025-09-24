PSOE-A registra "de la mano de toda la comunidad educativa" su ley para "bajar la ratio" en el sistema andaluz

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado este miércoles, 24 de septiembre, en el Parlamento andaluz la proposición de ley que anunció para "bajar la ratio" en el sistema educativo andaluz, que ha presentado "de la mano de absolutamente toda la comunidad educativa de Andalucía".

Así lo ha valorado la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en una atención a medios en el Parlamento junto a representantes de sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Ustea y ANPE, que han realizado "aportaciones" a esta proposición de ley, según ha destacado.

Además, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha celebrado que al registro de la iniciativa han acudido también este miércoles al Parlamento representantes de la asociaciones de directores de colegios e institutos Asadipre y Adian, así como de padres de alumnos a través de la Codapa, de la Federación de las Escuelas Rurales y de "las empresas que representan los servicios complementarios que se prestan en los colegios y en los institutos" andaluces.

María Márquez ha defendido que la proposición de ley en cuestión es "una declaración de intenciones y un compromiso con toda la comunidad educativa de Andalucía", ante la que el PSOE-A promete poner en marcha como "prioridad" esta iniciativa en la próxima legislatura si el Gobierno del PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, "no nos acepta que tenga su curso parlamentario" en estos meses antes de las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026.

Tras destacar también que habían acudido a esta convocatoria al Parlamento padres de niños con "necesidades educativas especiales" siendo conscientes de que "se está escribiendo una de las páginas más importantes de la educación en nuestra comunidad autónoma", la representante socialista ha subrayado que su grupo ha defendido desde hace "muchos años la educación pública y de calidad", y ha considerado que "ha llegado el momento de ponerle el apellido que le falta a la educación en Andalucía", que es que sea "inclusiva" también para "los niños con necesidades educativas especiales".

CINCO "LÍNEAS ESTRATÉGICAS"

La portavoz socialista ha detallado que la proposición de ley registrada cuenta con "cinco líneas estratégicas", de las que la primera es la "bajada de la ratio" que reclama el PSOE-A, que ve "en la bajada de la natalidad una oportunidad para mejorar y blindar la calidad educativa en los colegios y en los institutos".

Al respecto, ha advertido de que la educación andaluza cuenta, "especialmente en Secundaria y Bachillerato", con "las medias más altas de ratio del país", y los socialistas entienden que el actual contexto de "bajada de la natalidad" debería servir de "oportunidad" para impulsar una bajada de ratio.

En ese punto, ha criticado que el Gobierno del PP-A "ha decidido eliminar 2.700 aulas" en la comunidad autónoma, y en el PSOE-A entienden que "la solución no está en suprimir aulas, sino en bajar las ratios y garantizar la calidad de la educación en nuestras aulas".

PROPUESTA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE PROFESORES Por otro lado, la proposición de ley plantea un incremento en "13.000 docentes más" de la plantilla de profesores de la educación andaluza, para lo que plantea una inversión de 781 millones de euros, así como, en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, "blindar por ley las ratios de todos los profesionales que se encargan de cuidar" a estos niños.

En ese punto, María Márquez ha criticado que el PP "habla de aulas específicas", algo que ha tachado de "impresentable", porque los socialistas no quieren a niños "aislados, encapsulados" en aulas "al margen de la dinámica y de la vida de los colegios", ha dicho.

"No queremos aulas que sean cajones de sastre, porque eso sea más fácil para la Administración, sino que queremos aulas inclusivas, y que por ley se blinden los derechos de los trabajadores que trabajan con los niños con necesidades educativas especiales, y que se blinden las condiciones en el aula si hay un niño con necesidades educativas especiales".

La "cuarta pata" de esta proposición de ley pasa por "blindar por ley la educación en el ámbito rural en Andalucía", y la quinta "tiene que ver con la simplificación administrativa", teniendo en cuenta que los docentes "están todos los días trasladándonos" a los políticos que pasan "más tiempo encerrados en los despachos haciendo papeles que en las aulas enseñando a los niños", según ha continuado explicando la portavoz del Grupo Socialista.

María Márquez ha reivindicado al PSOE con "el partido de los maestros", que "se ha nutrido del talento de los docentes", y que defiende "como columna vertebral que la gente se desarrolle en la vida en función de su talento y del esfuerzo, no en función de la cuna ni de la cuenta corriente de su familia".

"Y por eso nos parece estratégico y capital el registro de esta iniciativa hoy" en el Parlamento, según ha abundado la representante del PSOE-A, que ha concluido trasladando su "profundo agradecimiento" por hacerlo de la mano de "los representantes de la comunidad educativa de Andalucía".