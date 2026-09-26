PSOE-A registra su propuesta de grupo de trabajo para analizar en el Parlamento el estado del sistema educativo andaluz

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (i), y la vicesecretaria general, María Márquez (d) en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz ha calificado favorablemente y admitido a trámite la solicitud registrada por el Grupo Socialista para la creación de un grupo de trabajo "relativo a la situación del sistema educativo andaluz y a la adopción de medidas para la mejora de los resultados educativos y de las competencias del alumnado andaluz evaluadas en los informes PISA", el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes.

En concreto, el Grupo Socialista propone que dicho grupo de trabajo se cree "en el seno de la Comisión competente en materia de Educación" del Parlamento, según se detalla en el texto de esta iniciativa, consultado por Europa Press y cuya presentación anunció este mes de septiembre en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz avanzó que su partido solicitaría la creación de un grupo de trabajo sobre la situación del sistema educativo andaluz tras la publicación de los resultados de la última edición del informe PISA, que situaban a Andalucía "a la cola" entre las comunidades autónomas, según puso de relieve.

Para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista defienden que "el sistema educativo público andaluz afronta importantes desafíos que requieren una respuesta que trascienda el debate político cotidiano y permita escuchar directamente a quienes conocen y sostienen diariamente" los centros educativos.

"PROBLEMAS" AL INICIO DEL CURSO

Además, desde el PSOE-A señalan en su solicitud de creación de grupo de trabajo que "el inicio del curso escolar 2026/2027 ha vuelto a poner de manifiesto problemas" relacionados con cuestiones como "la planificación educativa, la suficiencia de las plantillas y la colocación de efectivos, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la disponibilidad de profesionales especializados, las ratios, la supresión de unidades públicas", o "la falta de plazas públicas de Formación Profesional".

También enumeran desde el PSOE-A otros "problemas" como "las infraestructuras educativas pendientes, la utilización de aulas prefabricadas, la climatización de los centros, el transporte y los servicios complementarios, así como las dificultades que afectan al primer ciclo de Educación Infantil y los resultados del informe PISA".

"Son cuestiones que no pueden abordarse únicamente desde los despachos de la Administración educativa", sostienen desde el PSOE-A para defender que "resulta necesario abrir las puertas del Parlamento de Andalucía a la comunidad educativa y crear un espacio específico de escucha, análisis y elaboración de propuestas que permita realizar un diagnóstico compartido de la situación actual y, especialmente, plantear soluciones concretas".

También entiende el Grupo Socialista que "los resultados del Informe PISA deben ser objeto de un análisis riguroso que vaya más allá de la confrontación política y permita identificar las causas de las dificultades existentes y, fundamentalmente, las medidas necesarias para mejorar las competencias matemática, lectora y científica del alumnado andaluz".

"La mejora de estos resultados no puede abordarse de manera aislada", señala en ese sentido la iniciativa socialista, que considera que el grupo de trabajo solicitado debe "analizar los resultados de Andalucía, escuchar a expertos y a la comunidad educativa y proponer objetivos concretos, evaluables y sujetos a seguimiento para mejorar el rendimiento y reducir las brechas educativas".

OBJETO DEL GRUPO DE TRABAJO

Concretamente, el Grupo Socialista propone que este grupo de trabajo tenga como "objeto" el de "analizar la situación actual del sistema educativo andaluz, identificar sus principales necesidades y elaborar propuestas y recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad, equidad e inclusión de la educación pública andaluza".

Desde el PSOE-A proponen que entre quienes comparezcan en dicho grupo de trabajo figuren "organizaciones sindicales representativas del profesorado y del personal educativo; asociaciones de directores/as y equipos directivos; federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado; representantes del alumnado; profesionales y organizaciones vinculadas a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales", y "orientadores y profesionales de los servicios de orientación educativa".

También, representantes del primer ciclo de Educación Infantil, de la Formación Profesional, de los conservatorios y enseñanzas artísticas, de "asociaciones y entidades vinculadas a la escuela rural", de "expertos del ámbito universitario y de la investigación educativa", y "entidades representativas de los distintos sectores de la comunidad educativa".

La iniciativa plantea concretamente que, entre otras, el grupo de trabajo analice materias como la "planificación de la oferta educativa pública, evolución de las unidades escolares y garantía de una oferta pública suficiente en todas las zonas de escolarización"; la "evolución de las ratios y de las plantillas docentes, analizando su incidencia sobre la calidad educativa y los resultados académicos", y la "atención a la diversidad y suficiencia de los recursos destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Asimismo, el PSOE-A propone que el grupo de trabajo analice la "situación y necesidades de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, PTIS, profesionales de la orientación y demás personal especializado; infraestructuras educativas, eliminación progresiva de aulas prefabricadas, adecuación de los centros y cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de bioclimatización", y la "oferta pública de Formación Profesional y adecuación del número y distribución de plazas a la demanda existente".

Otras cuestiones que desde el Grupo Socialista proponen que se analicen en este grupo de trabajo son la "situación del primer ciclo de Educación Infantil, suficiencia de su financiación y avance hacia su gratuidad efectiva", la "situación y necesidades específicas de la escuela rural", y "servicios complementarios, especialmente comedor escolar, aula matinal y transporte escolar".

También, las "condiciones laborales y administrativas del profesorado y del resto del personal que presta servicios en los centros educativos; la convivencia escolar, bienestar emocional, absentismo y abandono educativo temprano", la "reducción de las cargas burocráticas que soportan los centros educativos, los equipos directivos y el profesorado", y el "análisis de la evolución de los resultados obtenidos por Andalucía en las diferentes ediciones" del PISA, así como "de las causas que puedan explicar dichos resultados".

La iniciativa socialista propone asimismo que el grupo de trabajo realice un "análisis comparativo de los resultados de Andalucía con la media española, europea y de la OCDE, así como con los obtenidos por las restantes comunidades autónomas, con el objeto de identificar experiencias y políticas educativas que puedan contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado andaluz", y un "análisis de los factores socioeconómicos y educativos que inciden en los resultados".

El PSOE-A también aboga por que en este grupo de trabajo se elaboren "propuestas destinadas a mejorar la competencia matemática del alumnado andaluz", así como su "comprensión lectora" y competencias lingüística y científica, y que se evalúen "los programas de refuerzo educativo existentes en Andalucía", así como la "eficacia" de los mismos.

Finalmente, el Grupo Socialista propone que dicho grupo de trabajo plantee la puesta en marcha de "un sistema público de indicadores que permita realizar un seguimiento periódico de la evolución de los resultados educativos y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas".