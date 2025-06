El PSOE-A reivindica un futuro "verde y democrático" con una transición justa para que "no deje a nadie atrás"

DOS HERMANAS (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, ha asegurado este jueves que el futuro es "verde y democrático" o será un futuro "gris y oscuro" ante el negacionismo climático.

Rodríguez ha reivindicado que las ciudades juegan "un papel fundamental, como no puede ser de otra manera", en torno al medio ambiente y "al medio que nos rodea", según una nota de prensa de este partido.

Francisco Rodríguez ha apostado por una transición verde que "tiene y debe ser justa" y que "no puede dejar a nadie atrás". En esta línea ha asegurado que "lo verde no debe ser un privilegio solo, única y exclusivamente para unos pocos, sino que debe ser una parte esencial del derecho a una ciudad digna".

En estos términos se ha expresado el dirigente socialista antes de inaugurar las jornadas 'Grandes desafíos del municipalismo. Ciudades con un presente sostenible', que ha organizado en Dos Hermanas (Sevilla) la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

'Enfoques de modelo de gestión medioambiental' y 'El medio ambiente y las ciudades sostenibles' son las dos mesas redondas incluidas en estas jornadas, con la participación, entre otros, del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o las alcaldesas de Alcorcón (Madrid), Avilés (Asturias) y San Fernando (Cádiz), Candelaria Testa, Mariví Monteserín y Patricia Cavada, respectivamente.

La presidenta del PSOE y presidenta de la comisión del Congreso de Transición Ecológica, Cristina Narbona, será la encargada de la clausura.

"Si lo hacemos bien, y de eso sabemos las socialistas y los socialistas en cada uno de los rincones que conforman este país nuestro, si lo hacemos bien, la infraestructura verde no sólo mejorará nuestro entorno, sino que también conectará a las personas entre sí, crea comunidad y reduce desigualdades", ha concluido.

Unas jornadas para analizar el papel de las ciudades con presentes sostenibles y en las que alcaldes y concejales socialistas de todo el país debaten sobre las políticas medioambientales en sus respectivos municipios.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía ha invocado las afirmaciones "como dice nuestra secretaria general, María Jesús Montero, que el futuro es verde; o es verde y democrático o será un futuro gris y oscuro ante el negacionismo que estamos viendo".

Ha apostado, en su discurso de inauguración, por la concepción de ciudades como "un ecosistema vivo", ya que, ha dicho, "una ciudad no es sólo asfalto, no es sólo infraestructura, no es sólo edificio, sino que una ciudad también es aire, es temperatura, es agua, es biodiversidad, es salud, pero sobre todo, como saben todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, sobre todo las ciudades son personas".

"Un ecosistema urbano es un lugar donde lo natural y lo humano se conectan, donde cada decisión que tomamos en nuestros municipios de planificación, de movilidad, de energía o de espacios públicos, influye en el equilibrio general. Si rompemos esta conexión, rompemos nuestras ciudades, pero si la cuidamos y la reforzamos, estamos construyendo un entorno más amable, más habitable, más justo y más resistente al cambio climático", ha proseguido argumentando.

El también alcalde de Dos Hermanas ha destacado que no se puede hablar "de verde" sin hablar "de lo social". En este sentido, ha indicado que lo natural debe estar plenamente integrado en el diseño urbano, "de forma que conecte la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas y que mejore su salud, su bienestar, su derecho a disfrutar de espacios públicos y que refuerce el vínculo con nuestros barrios, con nuestras comunidades, en definitiva, con nuestra ciudad".