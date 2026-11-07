El PSOE reivindica la Memoria Histórica en Órgiva (Granada) frente a los planes del PP y Vox para "derogar" las leyes

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández; la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas, durante el homenaje a las víctimas del franquismo. - PSOE GRANADA

ÓRGIVA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha reafirmado su compromiso con la defensa de los valores democráticos y la Memoria Histórica frente a los discursos "negacionistas" de las derechas, que promueven una "involución" y amenazan con "derogar" leyes y políticas destinadas a "cerrar heridas" que aún permanecen abiertas.

Así lo han manifestado el secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández; la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas, e Iluminada Jiménez, en representación de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, durante el homenaje a las víctimas del franquismo celebrado en el Barranco del Carrizal de Órgiva, declarado Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, según ha informado el partido en una nota.

"La Memoria es un deber democrático; fortalece nuestra democracia", ha subrayado Fernández, que ha alertado de los discursos "empeñados en blanquear el franquismo" y de los planes del PP y Vox para derogar las leyes de Memoria Democrática, una intención que ha atribuido al acuerdo alcanzado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con su socio de gobierno.

Frente a ese intento de "hacernos retroceder 50 años atrás", el dirigente socialista ha defendido las políticas de Memoria desplegadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que han permitido la localización y exhumación de fosas de víctimas del franquismo. En este sentido ha resaltado que, con el PSOE en el Gobierno, la Memoria se ha convertido en "una política de Estado".

Durante su intervención en este acto al que también han asistido otros integrantes de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado, Fernández ha indicado que "el mejor antídoto contra el negacionismo y frente a quienes quieren debilitar la Democracia es la Memoria". Por ello se ha comprometido a "seguir combatiendo el olvido" y honrar el legado de los hombres y mujeres que aún actualmente siguen sin localizar en barrancos como el del Carrizal de Órgiva, en cunetas y fosas.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Órgiva ha recordado que 90 años después del verano de 1936 "todavía hay familias en la Alpujarra que no saben dónde están sus familiares" y ha resaltado que ahora la Universidad de Granada (UGR) esté trabajando en el terreno. "Ojalá algún día muchas de las víctimas puedan salir de aquí con su nombre y volver con los suyos".

En ese contexto, ha lamentado que, "mientras el franquismo enterraba a sus víctimas con nombre, lápida y honores; el Carrizal no se podía ni nombrar, y quienes sabían que sus seres queridos estaban aquí, no podían traerles una flor ni preguntar por ellos. Esa diferencia es la que todavía intentamos corregir".

"Detrás de cada paso dado ha habido familias y asociaciones que no se rindieron, y gobiernos socialistas que convirtieron esa lucha en ley", ha remarcado para incidir en que "queda mucho por hacer" y ha abogado por "parar a tiempo el odio" que existe en la sociedad, especialmente en la juventud, por lo que ha pedido "más recursos y medios, gobierne quien gobierne, para que lo que pasó se conozca y no se vuelva a repetir".