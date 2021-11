PSOE-A reivindica el "modelo valenciano" en sanidad y Moreno le insta a "defender su tierra" como Puig ante el Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), durante su intervención en la sesión de control al gobierno con pregunta de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta, en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 11 de no

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha animado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a seguir el "modelo valenciano" y a crear puestos de trabajo "estructurales" en la sanidad andaluza, mientras que el también líder del PP-A ha instado a la representante del PSOE-A a que la federación andaluza "defienda su tierra", Andalucía, ante el Gobierno de Pedro Sánchez como, en su opinión, hace el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, con su región.

Férriz y Moreno han intercambiado reproches sobre la gestión del Gobierno andaluz actual y el anterior socialista en el transcurso de la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento, donde la portavoz del PSOE-A ha afeado al presidente que Andalucía tenga "el triste honor de liderar la subida del paro en octubre" en España, y que cuente con "más de 900.000 parados".

La portavoz socialista ha subrayado que esa "destrucción de empleo" en Andalucía "no se corresponde con lo que pasa en España", donde está habiendo "un descenso inédito del paro", y ha preguntado a Moreno "cómo es posible" que suceda eso "teniendo nuestra tierra más recursos que nunca".

Además, Férriz ha afeado al presidente de la Junta que en la sanidad pública andaluza "sigue siendo misión imposible tener una cita en tiempo razonable", y se están dando "citas para el especialista para febrero de 2023 en el Hospital de Jaén", según ha puesto a modo de ejemplo de los problemas que, en su opinión, evidencia la sanidad andaluza.

La portavoz socialista ha afeado a Moreno que "no escucha a nadie" y "sigue viviendo en una Andalucía idílica, con un discurso de salón" y protagonizando "escenas de matrimonio con Vox", cuando "la realidad es que Andalucía sufre una serie de problemas a los que usted ni escucha ni actúa".

Moreno, que ha comenzado su intervención felicitando a Férriz por su nuevo cargo de vicesecretaria general del PSOE-A, le ha respondido que "las preocupaciones de los andaluces son nuestras preocupaciones", las del Gobierno andaluz, y al hilo ha reconocido que, según el último Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, el paro es "el principal problema de los andaluces, seguido de la Covid y de la salud en general".

No obstante, el presidente ha apostillado que, en 2018, "cuando gobernaba el PSOE-A", el paro era el principal problema "para el 80,7% de los andaluces, 18 puntos más que en la actualidad".

Además, ha remarcado que el problema del desempleo es "perfectamente estructural" en Andalucía, y tuvo su "récord en 2013, con gobierno socialista" en la comunidad, según ha abundado Moreno antes de afear a Férriz que "se basa en datos circunstanciales de un mes o dos vinculados al sector servicios, y se le olvida que Andalucía ha creado casi el 30% de los empleos que se han creado en España en los últimos meses".

MORENO ANIMA AL PSOE-A A APOYAR EL PRESUPUESTO

Moreno ha trasladado a la portavoz socialista que, "si quiere arrimar el hombro, tiene una enorme oportunidad apoyando o posibilitando los Presupuestos de 2022 para crear empleo", y le ha advertido de que "va por el mal camino" reprochando al Gobierno de PP-A y Cs el incremento de los seguros privados en la sanidad andaluza cuando "casi 350.000 andaluces se hicieron seguros privados en los últimos siete años de gobierno socialista".

En su turno de respuesta, Ángeles Férriz ha reprochado al presidente que, "de nuevo", ponga "el retrovisor" para aludir a la anterior etapa socialista de la Junta, y le ha enumerado una serie de datos para insistir en sus críticas a la gestión de PP-A y Cs.

Así, ha subrayado que Andalucía es "la segunda comunidad del país con mayor fuga de empresas", y la última Encuesta de Población Activa (EPA) "confirma que Andalucía se está descolgando del proceso de recuperación".

"RECORTES" DE LA JUNTA

Férriz también ha afeado a Moreno que en el Presupuesto "con más millones de la historia de la Junta, recorta más de la mitad en ayudas a empresas, emprendimiento, innovación y economía digital, un 46% la actividad industrial y minera, y un 35% las políticas de reactivación económica", además de que "reduce drásticamente la ayuda a la inversión de las pymes".

"Hasta a su maravillosa (Agencia) Trade le ha recortado en el Presupuesto de 2022 120 millones", le ha reprochado la portavoz socialista al presidente de la Junta, al que también ha afeado que, en materia de empleo, "de los fondos que tiene que poner la Junta ha recortado 90 millones", y "el Estado pone de más 235".

Férriz ha denunciado que Moreno "nunca hace nada", sólo "recurre al pasado, recurre a la confrontación con Pedro Sánchez", y "al final es un presidente pose" que "sólo sonríe, con una sonrisa ensayada", y "con esa sonrisa lo mismo llama héroes a los bomberos forestales que al día siguiente los despide, o lo mismo aplaude a los sanitarios delante de una escultura que al día siguiente despide a ocho mil profesionales".

La portavoz socialista ha criticado también los "intolerables" datos de ejecución del Gobierno de Moreno, que "en Formación Profesional (FP) para el empleo se han gastado solo 34 de 195 millones, el 17%", o en actividad industrial y minera, "de 100 millones solo ocho", según ha advertido para remachar que "la peor cifra" es que la Junta tiene "682 millones para reactivación económica y de empleo metidos en un cajón".

"Si no son capaces de gastárselos, delegue en los ayuntamientos", le ha aconsejado Férriz a Moreno, a quien también ha recomendado que "deje de pedir dinero al Gobierno de España si es incapaz de gastarse el que tiene".

La portavoz socialista ha concluido indicando a Moreno, al que "le gusta tanto el modelo valenciano" de Ximo Puig, que haga como el gobierno de esa comunidad, que ha anunciado "la creación de 6.000 puestos estructurales en sanidad".

"¿Por qué no hace lo mismo?", le ha preguntado Férriz antes de responder ella misma que Moreno "no lo hace porque es muy de derechas y Puig es socialista". "La única realidad es que el presidente de la Junta es usted, es muy del PP y muy de derechas" y "es el único responsable de que no esté garantizado hoy un empleo digno en esta tierra y una sanidad pública de calidad", le ha espetado Férriz al presidente.

FÉRRIZ, "MUY DEL VIEJO PSOE"

Moreno le ha respondido que ella "es muy del PSOE". "Pero del viejo PSOE, el de toda la vida", ha apostillado el presidente, que ha defendido que, pese a la subida del paro en septiembre y octubre, Andalucía tiene "buenos datos de creación de empleo" y "sigue liderando el descenso de paro en los últimos doce meses, y la creación de empresas en septiembre en España".

Moreno ha trasladado a la portavoz socialista que no puede realizar críticas al Gobierno de la Junta sobre cuestiones como la situación del Infoca --el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales-- cuando no le avala al PSOE-A "el pasado de una gestión brillante en Andalucía".

En esa línea, el presidente ha afeado a Férriz la "desastrosa gestión de empleo" del anterior gobierno socialista, y le ha subrayado que la actual administración ha "tenido que pagar 780 millones nada más que en sentencias judiciales que estaban escondidas".

Moreno ha concluido aprovechando la alusión de Férriz al gobierno valenciano socialista para defender que Ximo Puig "hace una cosa muy importante, que es defender a su tierra, pidiéndole al Gobierno de Sánchez algo que es justo y razonable, una financiación acorde y un fondo de compensación".

"¿Qué ha quedado de ese socialismo andaluz que es incapaz de alzar la voz para que ese mecanismo de compensación sea para Valencia y Andalucía?", le ha preguntado Moreno a Férriz antes de avisarle de que "tiene dos vías, o seguir agachando la cabeza frente a Madrid, frente a Sánchez, o ponerse al lado de la valentía y la determinación a favor de Andalucía".