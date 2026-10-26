PSOE-A reivindica los "valores" y el respeto a las "reglas de juego" en democracia frente a la "polarización"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este lunes "la defensa de la democracia, de los valores democráticos y del respeto" que los representantes públicos deben darse "dentro de las reglas de juego, de la convivencia", en un contexto en el que "la gente está cansada del 'pim-pam-pum' político, de la crítica por la crítica, de la confrontación, de la polarización".

Así lo ha manifestado la también portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Granada antes de participar en un seminario sobre delitos de odio y ataques en redes sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad granadina.

María Márquez ha valorado la celebración de jornadas como ésta en una facultad universitaria que es "cuna del pensamiento, de reflexiones", y que sirven para "hablar de lo que realmente importa, que son los valores que representan la democracia y las reglas del juego que tenemos que darnos todos y respetar para que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus representantes públicos".

Además, María Márquez ha valorado que, "gracias a la pelea de tantas mujeres" y de "tantos hombres del movimiento feminista" que defienden "los valores democráticos y la igualdad, la sociedad evoluciona, avanza, y hoy es totalmente condenable que una mujer sufra violencia de género".

Al hilo, ha defendido que "es fundamental no callarse, dar la cara y enfrentar al odio con democracia, democracia y más democracia". "Esa es la única receta para seguir avanzando, y especialmente en el ámbito de las mujeres", según ha agregado la dirigente socialista, que en ese punto ha citado a María Lejárraga para señalar que ella defendía que "el progreso de las sociedades va siempre de la mano del progreso de las mujeres".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha advertido de que "cuando una sociedad no progresa en libertad, las mujeres no progresamos y no tenemos derechos", mientras que "cuando una sociedad mira al futuro desde una perspectiva feminista de progreso, de igualdad y de valores, las mujeres caminamos hacia adelante mejor".