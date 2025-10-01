PSOE-A replica a Moreno ante su libro que "no puede presumir de convivencia", sino de "connivencia con lo privado"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no puede presumir de convivencia", sino, si acaso, de "connivencia con lo privado".

En rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, el citado diputado del PSOE-A se ha pronunciado así al hilo del libro que, según ha avanzado la editorial Espasa, va a publicar el presidente de la Junta a finales de este mes de octubre bajo el título 'Manual de connivencia. La vía andaluza'.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista ha criticado que, en medio de un "monumental escándalo" como el que, en su opinión, se ha producido al hilo de demoras detectadas en el programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía, el presidente de la Junta ponga en marcha su "factoría de propaganda, de mercadotecnia, para presumir de convivencia" en esta comunidad, y de su "vía andaluza".

"No conozco a nadie que pueda presumir de convivencia si no tiene la capacidad de ser generoso", ha replicado Rafael Recio, que al respecto ha denunciado que el presidente de la Junta está demostrando "una falta tremenda de sensibilidad y de generosidad con el pueblo andaluz", y al que ha venido a replicar que "no hay convivencia cuando un gobierno renuncia a ser escudo protector de la gente que más necesita de los servicios públicos".

"Por lo tanto, no cabe tragarse ese relato de ciencia ficción política que esa factoría de mercadotecnia ahora nos quiere vender a los andaluces", y, "más que un manual de convivencia, Moreno Bonilla lo único que puede describir como gestión a los andaluces durante esta legislatura es un manual de connivencia, de confabulación, de complicidad con lo privado, poniendo en la mano de unos pocos lo que ha sido en esta tierra siempre patrimonio de todos", como la sanidad, según ha abundado.

DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

Además, el portavoz socialista ha aprovechado la conmemoración, este 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores para reivindicar "la importancia de que tengamos sociedades que sean capaces de elevar la conciencia colectivamente para proteger, para defender, para mimar, para cuidar, para nunca abandonar a nuestros mayores, y más en esta tierra, en Andalucía", ha agregado.

En ese punto, ha advertido de que a Juanma Moreno "no le deben absolutamente nada" las personas mayores en Andalucía, ni de su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy ni por el "desempeño de las funciones como presidente de la Junta de Andalucía".

Así, Rafael Recio ha afeado a Moreno que haya "40.000 mayores abandonados en la lista de espera de la dependencia" en Andalucía, y se ha preguntado "cómo puede presumir" el presidente 'popular' "de vía andaluza" cuando "existen" estos casos, o se ha producido "el fallecimiento de 5.000 andaluces mayores en este último año esperando el reconocimiento de la dependencia".

El representante del PSOE-A ha reprochado además a Moreno que Andalucía se sitúa "a la cola en España" entre las comunidades autónomas "en cuanto a la demora de más de 600 días" para acceder al sistema de dependencia, "cinco veces por encima de lo que marca la ley".

El portavoz socialista ha insistido así para concluir en aseverar que "no puede presumir para nada de convivencia ni de ninguna vía andaluza un presidente que renuncia a ser el escudo protector de los que más necesitan los servicios públicos en Andalucía".