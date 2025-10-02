PSOE-A reprocha a Junta su "escasa altura moral" ante los "graves fallos" en el programa de cribado de cáncer de mama

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Márquez, en el acto de apertura oficial de la Casa del Pueblo de Linares. - PSOE-A

LINARES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Márquez, ha reiterado la "preocupación" del PSOE de Andalucía ante la "emergencia sanitaria" provocada por los "graves fallos" en el programa de cribado de cáncer de mama. Asimismo, ha lamentado la "escasa altura moral" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de su Gobierno en la gestión de esta "crisis".

Durante su intervención ante los medios en el acto de apertura oficial de la Casa del Pueblo de Linares, acompañada por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, Márquez ha criticado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, comenzara hablando de "tres o cuatro casos, como si no se tratara de vidas humanas", y luego reconociera la existencia de al menos 2.000 mujeres afectadas.

La portavoz socialista ha advertido de que "no está claro el alcance real de los fallos y las demoras", y ha asegurado que "ni siquiera el propio Gobierno andaluz sabe lo que tiene entre manos". En este contexto, ha alertado de que el problema "podría no limitarse únicamente al cribado de cáncer de mama, sino extenderse también a otros cribados". "Esto es una consecuencia grave de la privatización de la sanidad pública que el PP está llevando a cabo en Andalucía", ha denunciado.

Por último, Márquez ha subrayado las iniciativas que el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz para exigir explicaciones al Gobierno autonómico y ha vuelto a reclamar la activación de un "protocolo urgente" que incluya la revisión de oficio de todas las pruebas realizadas desde dos años antes de la primera denuncia. Asimismo, ha pedido que se "llame a todas las mujeres afectadas".