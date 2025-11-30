PSOE-A reprocha a Junta que exija 600.000 euros a Amama tras requerimiento de información con cribado de cáncer de mama

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentaria, María Márquez, este domingo en Córdoba durante su intervención en el Comité Nacional de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA). - PSOE-A

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha recriminado este domingo al Gobierno andaluz su "falta de humanidad" con los colectivos más vulnerables.

Ha denunciado Márquez que con el requerimiento que le ha remitido a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) para que comparta la información que tiene sobre el volumen de afectadas por los problemas de las mamografías del programa de cribado le exige "600.000 euros", según una nota de este partido.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cese en su hostilidad a estos colectivos, que ha mantenido durante su intervención en el Comité Nacional de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), celebrado en Córdoba.

"Deje de perseguir a las mujeres andaluzas, deje de perseguir a las mujeres con cáncer", ha reclamado la dirigente socialista, quien ha recordado el "esfuerzo" de estas asociaciones que deben organizar "rifas y cestas de navidad" para subsistir, mientras ha recriminado a Moreno que se dedica a "posar y sonreír" en los photocalls, pero de igual forma da la orden de ir "a por ellas" cuando surgen las críticas.

María Márquez ha enumerado "los escándalos" que rodean la gestión sanitaria del Gobierno andaluz, donde ha incluido la instrucción de diligencias previas que siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tras una denuncia del Grupo Socialista sobre 242 millones adjudicados como contratos de emergencia por parte el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Se está investigando que contrataron por emergencia cuando ya no había emergencia con la excusa de la pandemia", ha denunciado Márquez, quien ha apuntdo el uso fraudulento de estos fondos: "Han comprado motos de agua y adornos navideños por emergencia".

En esta línea, la dirigente socialista también ha señalado la crisis desatada en la Diputación de Almería tras la detención de su expresidente, Javier Aureliano García, dentro del llamado caso Mascarillas por el cobro de comisiones asociado a los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

La número dos del PSOE de Andalucía ha destacado los hallazgos de la UCO sobre "tráfico de armas" y mordidas de dirigentes del PP.

"En ese grupo de WhatsApp se dice 'ponle una velita más al contrato', que significa un millón de euros más", ha explicado, censurando que se hayan encontrado "190.000 euros en billetes en la funda de la almohada". "¿Democracia o mafia? ¿Qué nos están contando?", ha insistido.

COMITÉ NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha celebrado la afluencia de "jóvenes comprometidos" con la política que han abarrotado el salón en el que se ha celebrado el Comité Nacional de las JSA y ha subrayado la "nobleza de la actividad política" de estos jóvenes.

"La política no es más que darle respuestas a las necesidades de la gente", ha advertido Crespín, poniendo como contrapunto que hay "mucha gente quedándose atrás de la sanidad, universidad y educación públicas" en Andalucía, una denuncia sobre la que los jóvenes han tratado de darle respuestas largo de la jornada.

Asimismo, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, Lázaro Martínez, ha denunciado la "infrafinanciación" que sufren las universidades públicas andaluzas.

Martínez ha puesto el foco en el "colapso" que sufren estas instituciones, que va más allá de siquiera iniciar nuevos proyectos, sino del "sostén" mínimo para que estas universidades puedan hacerse cargo de pagar a sus "propios trabajadores".

Ha anunciado que las JSA estarán en el inicio del paro académico organizado por la UMA y ha apostado por un modelo de "universidad pública y de calidad", un modelo que Andalucía "tendrá cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta".