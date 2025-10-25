PSOE-A reprocha a la Junta el "expolio" de la sanidad pública andaluza ante la situación del Hospital de Andújar (Jaén)

Imagen de la marcha de la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén. - PSOE DE ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Jaén, Juan Latorre, ha afeado a la Junta de Andalucía el "deterioro" del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, además de señalar el "expolio que la sanidad pública está sufriendo". Además, Latorre ha puesto de manifiesto que la lista de espera del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, con 10.600 personas acumuladas, un 78% más respecto a las cifras previas a la llegada del PP a la Junta.

En declaraciones a los medios, el dirigente socialista ha expuesto durante la marcha impulsada por la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en defensa de dicho hospital y la sanidad pública, que el hospital de Andújar actualmente "está sin cardiólogo, sin especialista y vaciándolo de cualquier tipo de servicio", lo que ha considerado como un "hundimiento premeditado" después de siete años de gobierno del PP.

Asimismo, Latorre ha subrayado que el "único objetivo" de este "desmantelamiento" llevado a cabo por la Junta es la "privatización de la sanidad pública en Andalucía". Por ello, ha sentenciado que es "una privatización que mata y daña la vida de las personas".

"Lo estamos viendo con las mujeres en el caso de la crisis del cribado de cáncer de mama. La mayor negligencia de la sanidad pública en Andalucía a manos de Moreno Bonilla y el PP", ha manifestado el secretario general del PSOE de Jaén.