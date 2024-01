PSOE-A reprocha a Moreno las "colas de la vergüenza" para "coger cita" en centros de salud y agua en "camiones cisterna"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado este miércoles las "colas de la vergüenza" que se viven en Andalucía para "coger cita" en centros de salud y "agua en camiones cisternas" en algunos municipios como consecuencia de la situación de sequía.

Ángeles Férriz se ha referido a estas cuestiones en una rueda de prensa en el Parlamento al inicio de un nuevo periodo de sesiones en la Cámara andaluza en la que el Grupo Socialista va a "intentar" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no se escaquee más de sus responsabilidades", según ha advertido.

La portavoz socialista ha sostenido hay dos problemas "muy graves" actualmente en Andalucía que preocupan al PSOE-A y en los que la "falta de gestión" del Gobierno de Moreno tiene "una gran culpa", y que son los relativos a la situación de la sanidad pública y los derivados de la sequía, según ha abundado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha sentenciado que Moreno tiene, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "sus propias colas de la vergüenza", ante los centros de salud para coger cita y ante camiones cisterna para coger agua, y ha subrayado que ambas colas son "responsabilidad" del presidente de la Junta, y "no han hecho otra cosa que empeorar" en los cinco años que lleva el PP-A gobernando en Andalucía.

En esa línea, la portavoz socialista ha criticado que, "hasta ayer mismo por la tarde", desde la Junta se tuviera "en la incertidumbre" a 7.000 profesionales sanitarios a quienes este 31 de enero les vence el contrato, sobre "si iban a seguir o no trabajando" en el sistema público, y que en todo caso se les haya ofrecido contratos de menos de seis meses de duración.

La portavoz socialista ha remarcado que esos 7.000 profesionales "formaban parte de un paquete de 20.000" contratados en la sanidad andaluza como refuerzo durante la pandemia de Covid-19 de los que a "8.000 los pusieron en la calle a las puertas de la sexta ola de la pandemia", y de los que "después han ido despidiendo a gente no renovando contratos", según ha agregado.

La portavoz socialista ha subrayado que a diario hay noticias sobre el "funcionamiento insostenible e inhumano en muchos de los casos" de la sanidad andaluza, con "cuestiones que no son puntuales ni aisladas, sino la tónica general" que se encuentran los andaluces en el sistema público, y en ese contexto ha subrayado que "no se puede entender" que desde la Junta "se siga maltratando a los profesionales y no dándoles estabilidad".

La portavoz socialista ha indicado además que su grupo va a "pedir cuentas" al Gobierno andaluz sobre "la dimisión y el cese de la cúpula de la Consejería de Salud", de la que "han dimitido doce cargos, todo el mundo menos la consejera", según ha apuntado Ángeles Férriz, que ha criticado que en el Parlamento se sigue "vetando" con la mayoría absoluta del PP-A la celebración de "un debate monográfico sobre la sanidad pública".

La representante socialista ha insistido en criticar que desde la Junta "no se ha dejado de derivar fondos a la sanidad privada" y, además, favorece la construcción de hospitales privados como el que recientemente se ha anunciado en Jaén, según ha abundado la también parlamentaria jiennense.

SEQUÍA

Por otro lado, en relación a la "política de agua" de la Junta y el contexto actual de sequía, la portavoz socialista ha sostenido que a Juanma Moreno "le ha cogido el toro", y frente a ello ha remarcado que en el "primer Pleno" que celebró el Parlamento andaluz tras las elecciones de junio de 2022, el Grupo Socialista solicitó la creación de un grupo de trabajo sobre la sequía porque eran "conscientes del problema que ya tenía Andalucía" al respecto.

Ángeles Férriz ha acusado al PP-A de haber "ninguneado" dicho grupo de trabajo, cuyas conclusiones finalmente "distan mucho de lo que deberían haber sido", según ha lamentado.

Sobre la solicitud que este martes realizaba el presidente de la Junta en Bruselas de fondos europeos para afrontar la emergencia de la sequía en Andalucía, la representante del PSOE-A ha dicho que en su partido estarán "encantados" de "todos los fondos que vengan" a esta comunidad, "tanto si vienen del Gobierno de España como si vienen de la Unión Europea", pero ha advertido de que "el problema que tiene Andalucía no es de fondos, sino de gestión".

"El problema que tiene Andalucía no es de que venga más dinero", sino que tiene "un gobierno que no sabe gestionar ese dinero", y que tiene "1.200 millones de euros metidos en un cajón", el equivalente al "60% del presupuesto de la Junta para combatir la falta de agua" que "está sin ejecutar", según ha remachado Ángeles Férriz.

La portavoz socialista ha pedido así al presidente de la Junta que, "si va a Europa, al menos no vaya a hacer el ridículo, porque está muy bien eso de pintar el dinero en los Presupuestos, pero estaría mucho mejor que los ejecutara", según ha agregado.

Además, Ángeles Férriz ha apuntado que el cuarto decreto de sequía que aprobó el pasado lunes el Consejo de Gobierno "ha causado malestar en el sector, fundamentalmente porque las ayudas que se plantean no son suficientes para los pequeños y medianos agricultores", y ha señalado que plantea además "una serie de medidas de emergencia" que realmente no verían "la luz hasta dentro de dos o tres años", según ha advertido.

Asimismo, la portavoz socialista ha abogado por que la Junta explique "de dónde viene el agua" que puede llegar en barco a puertos andaluces para afrontar el actual contexto de sequía, y "los costes que tiene ese agua, para que lo sepamos todos los andaluces".

Ángeles Férriz ha concluido criticando que en el Gobierno de Moreno "no hay ni previsión, ni planificación, ni ejecución", y "llevan cinco años anunciando los mismos 1.500 millones" a través de planes a los que "les van cambiando el nombre", pero que no dejan de ser "el mismo perro con distinto collar", según ha aseverado la portavoz socialista.