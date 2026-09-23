PSOE-A resalta que la Junta tendrá "más recursos que nunca" para dependencia con la reforma impulsada por el Gobierno

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Máquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha resaltado este miércoles que la Junta de Andalucía va a contar con "más recursos que nunca en su historia" para la financiación del sistema de dependencia tras la reforma de la ley acerca de dicha materia aprobada la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de relieve la también portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que también ha informado de una reunión que, paralelamente, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mantenido con portavoces de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-A y de la Federación de Pensionistas de CCOO-A.

María Márquez ha explicado que, en este encuentro, desde el PSOE-A han trasladado a los representantes sindicales su apoyo expreso a las "concentraciones y movilizaciones de las personas mayores" convocadas en Andalucía el próximo 1 de octubre, "defendiendo mejores condiciones de vida y, especialmente, con un tirón de oreja al Gobierno de la Junta" en relación a su política en materia de dependencia y de políticas relativas a los cuidados y los derechos de las personas mayores y dependientes.

Además, María Márquez ha querido destacar la reforma de la Ley de Dependencia aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados "a propuesta del Gobierno de España", porque, según ha valorado, con ella, la comunidad autónoma andaluza "va a tener más recursos que nunca en su historia para la dependencia".

Al hilo, ha alertado del "dato desgarrador" de que "440 personas han fallecido solo en el mes de agosto en Andalucía esperando la ayuda de la dependencia", y ha aseverado que "esto no puede seguir así".

Ha señalado además que, durante su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, "destrozó el sistema" de la dependencia, "le quitó todos los derechos a las mujeres, recortaron las horas y todos los derechos", de modo que la modificación legal que ahora ha aprobado el Congreso a iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez "viene a resarcir gran parte de la política de recorte que aplicó el Partido Popular", según ha sostenido.

En esa línea, ha valorado que el actual Gobierno ha posibilitado que, en materia de dependencia, se puedan "ampliar derechos, especialmente en el ámbito de los cuidados, ampliando las competencias que tiene la ayuda a domicilio, por ejemplo, no solo en el acompañamiento de las trabajadoras dentro de la casa, sino también fuera" de ella, "promocionando la autonomía, la independencia, la autoestima de las personas mayores, por ejemplo, acompañándolos al médico, a la farmacia, a hacer una compra".

De esta manera, María Márquez ha defendido que la reforma de la Ley de Dependencia permite "blindar los derechos de las trabajadoras", algo que ha defendido como "un avance especialmente importante" en el marco de una iniciativa que, según ha subrayado, "va a repercutir de manera positiva en el bienestar de los andaluces".

Finalmente, la portavoz socialista ha sostenido que Moreno ya "no tiene ninguna excusa" para invertir en materia de dependencia, porque la Junta va a contar con "más recursos, más financiación que nunca", y lo que debe hacer ahora el Gobierno andaluz es "no recortar la partida presupuestaria" que destina a esta materia, según ha agregado María Márquez para concluir.