PSOE-A respeta la petición de las víctimas de Adamuz de interrumpir la red ferroviaria pero pide "confianza"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista andaluz, Ángeles Férriz, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista andaluz, Ángeles Férriz, ha mostrado su respeto a la petición de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz que interrumpan temporalmente el tráfico ferroviario en España hasta que se emita la certificación técnica "pertinente" que garantice "la plena seguridad y fiabilidad del sistema".

"Entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones. Y estoy completamente segura de que el Ministerio responsable de los transportes en España está velando absolutamente por nuestra seguridad", ha afirmado en una atención a los medios este jueves en la cámara andaluza.

Al hilo de esta petición y preguntada por unas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, sobre el estado actual de la línea ferroviaria con la provincia, Férriz ha pedido "confiar" en las instituciones.

"Soy más partidaria de no crear alarmas innecesarias, de confiar en las instituciones y de que evidentemente todo el mundo manifieste aquello que le preocupa, pero que también confiemos en que los medios de transporte público son seguros", ha afirmado.

En un comunicado, la asociación ha informado del envío de un requerimiento formal, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena; y al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que decreten de "manera inmediata" la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España.

Así, exigen que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica "pertinente" que garantice "la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin".

Esta actuación ha sido adoptada por la asociación, tras conocer que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha enviado una comunicación al presidente de Adif, en el que le advierte que "el procedimiento específico sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria, no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril", sino que establece "procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas".