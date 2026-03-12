PSOE-A reta a Moreno a personar a la Junta como acusación en causas que se abran por la "negligencia" de los cribados

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 12 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y preguntas - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha retado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a actuar con la "misma sensibilidad" que frente al accidente de tren de Adamuz (Córdoba), y a autorizar que el Gobierno andaluz "se persone como acusación popular en los procesos penales que se abran por la negligencia" de los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

La también portavoz del Grupo Socialista ha lanzado esta propuesta al presidente de la Junta en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y al día siguiente de que el Consejo de Gobierno acordara autorizar la personación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante el Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro (Córdoba) para la investigación del referido accidente ferroviario de Adamuz, así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan.

María Márquez ha aludido a esta cuestión en su intervención en la sesión de control, para remarcar que por parte del PSOE-A también quieren que "se sepa la verdad" en torno a dicho siniestro en el que murieron 46 personas, porque los socialistas también han enterrado a "amigos y compañeros" fallecidos en ese accidente, y han llorado a sus víctimas, según ha remarcado.

"Por eso le exigimos la misma sensibilidad" en relación al tema de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama, ha continuado María Márquez en su mensaje dirigido al presidente andaluz, al que ha explicado que el Grupo Socialista ha presentado "una iniciativa para que la Junta se persone como acusación popular en los procesos penales que se abran por la negligencia del cáncer de mama".

La portavoz socialista ha emplazado a Moreno a aclarar si en este tema "también se va a personar" la Junta, o si para él "hay víctimas de primera y víctimas de segunda en Andalucía", tras lo que ha vaticinado que con dicha iniciativa "va a quedar retratado".

De igual modo, María Márquez ha aprovechado su intervención para incidir en criticar las consecuencias de "la privatización de los servicios públicos" que se deriva de las políticas del Gobierno del PP-A, según ha denunciado, y al respecto ha comentado que los andaluces les "indigna" que, cuando Andalucía está recibiendo "del Gobierno de España más dinero que nunca, los servicios públicos funcionen peor que nunca".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha criticado la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de Moreno "para especuladores y no para los andaluces", así como que los andaluces se gasten "el dinero que no tienen en seguros y en consultas privadas ante el miedo y la incertidumbre de que no los pueda ver el médico", porque el actual Gobierno del PP-A "ha destrozado la sanidad pública".

UN PRESIDENTE "MÁS FIGURANTE QUE GOBERNANTE"

La portavoz socialista ha reprochado también a Moreno que haya familias en Andalucía "pidiendo préstamos porque ha triplicado la FP privada", o que ahora haya "cinco universidades privadas" en la comunidad autónoma frente a la única que había cuando fue investido por primera vez como presidente de la Junta, o que se tarde "600 días" para acceder a "la ayuda de la dependencia".

María Márquez ha espetado así a Moreno que, "para desgracia de los andaluces", él es "más figurante que gobernante", y le ha reprochado que "se apunta a todas las fotos, pero destroza sin piedad los servicios públicos en Andalucía".

Por su parte, el presidente de la Junta ha replicado a la portavoz socialista que "no hay privatización" en Andalucía con las políticas de su Gobierno, que han "mejorado" la situación de los servicios públicos, según ha defendido.

ALUSIONES A LA GUERRA EN IRÁN

Por otro lado, en el transcurso del enfrentamiento dialéctico entre la portavoz socialista y el presidente de la Junta ha habido también alusiones a la guerra en Irán, después de que María Márquez haya señalado a Moreno que los 'populares' "tienen un problema con la guerra ilegal" del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha criticado que el PP, "después de tantos años, no ha aprendido absolutamente nada".

De igual modo, ha instado al presidente a defender "con contundencia ante (Alberto Núñez) Feijoó, (Santiago) Abascal, y ante quien haga falta, que las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) no se utilicen para la guerra ilegal de Trump", y a que "apoye al Gobierno de España en esta decisión" de no autorizar a Estados Unidos a usar dichas bases para este conflicto, "porque ya va tarde", según ha advertido Márquez a Moreno.

La portavoz socialista ha aseverado además que "todo el mundo sabe que si suben los precios de la cesta de la compra, si sube la gasolina, si sube la luz", así como que "los aranceles al campo andaluz" son "culpa de la guerra ilegal de Trump, y que "el Partido Popular" y él mismo "están de rodillas, siendo cómplices".

Moreno ha replicado a María Márquez que fueron gobiernos socialistas de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez quienes "firmaron los acuerdos" en relación a las bases estadounidenses, y le ha advertido de que, "si cree que van a conseguir algo retorciendo la verdad una vez más, faltando a la verdad e intentando engañar a una sociedad que es muy inteligente como la sociedad andaluza, se equivocan".

En ese punto, el presidente ha replicado que "en la calle lo que se escucha" es a la gente preguntándose "qué está haciendo el Gobierno de España para resolver los problemas que tenemos como consecuencia de la subida del petróleo en el sector agrícola, en el sector ganadero". "Eso es lo que se está hablando en la calle", ha remachado Juanma Moreno en su respuesta a María Márquez.