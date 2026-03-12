Nieto (Por Andalucía) afea a Moreno "patrimonializar a las víctimas" de Adamuz: "De otras no habla porque no dan votos"

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, muestra en el pleno del 12 de marzo de 2026 la carta remitida por la plantilla del 061 a la Junta de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - MARIA JOSE LOPES / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "patrimonialice a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas. "De otras --víctimas-- no habla porque no dan votos", le ha reprochado Nieto, en alusión directa a las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y que han desarrollado un tumor maligno como consecuencia de un diagnóstico tardío.

El presidente de la Junta le ha replicando diciéndole que él no es responsable de "su falta de empatía y sensibilidad", pero "me parece lamentable que se convierta en un apéndice de facto del PSOE". "Se hizo un trabajo importante en una situación de catástrofe. ¡Mire como no habla del mantenimiento de los trenes! ¿Cómo se va a atrever a levantarle la voz a sus señoritos?", ha señalado Juanma Moreno. "A veces resulta patético el esfuerzo que hace para salvar al soldado Ryan", ha concluido el presidente andaluz.

En su intervención, la portavoz de Por Andalucía ha lamentado que el presidente de la Junta "despliegue", ha dicho, una política de "sonrisas y lágrimas". "Usted no tiene la patente del dolor por las víctimas de Adamuz. Ni su Gobierno ni su partido. Ese dolor ha atravesado a toda Andalucía porque fue una situación desastrosa", ha remarcado Nieto, que a renglón seguido ha criticado que en esa misma situación "desastrosa" se encuentran "otras víctimas para las que usted no ha tenido lágrimas. Ha tenido risas".

Se ha referido expresamente la portavoz a las mujeres del cribado del cáncer de mama, sobre las que ha sido que "son también vidas truncadas", pero, ha criticado, "parece que su gabinete de comunicación le ha dicho que sobre esas víctimas no hable y sonría porque no dan votos". "Esto no va del yo-yo, esto va de trabajo", ha sostenido Inmaculada Nieto, que ha lamentado que el Gobierno andaluz no haya "movido ni un dedo" en relación con una carta remitida por los trabajadores del 061 en la que avisan de que el sistema "no soporta una emergencia en la que haya muchas llamadas".

Así ocurrió el día de la tragedia de Adamuz, ha asegurado Por Andalucía, que ha apuntado que aquel día "nos amparó la suerte de que las personas que estaban de turno fueron muy expertas y tiraron de sus móviles, de los contactos que tenían de conductores de ambulancias y de médicos para asignar con un papel y un boli los recursos, porque perdieron la comunicación con el 112".