El PSOE de Santiago-Pontones critica "nuevas vulneraciones" en materia de transparencia por parte del Ayuntamiento

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) ha registrado un escrito en el Ayuntamiento reclamando "la falta de respuesta" por parte del equipo de gobierno a las preguntas formuladas por el grupo municipal socialista en el pleno del día 5 de noviembre de 2025, "incumpliendo los plazos y obligaciones establecidos en la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la información y control democrático de la acción municipal".

La portavoz del grupo municipal socialista y secretaria general de la Agrupación Local, María López Espinosa, ha subrayado que esta situación constituye "una obstrucción injustificada a la labor de fiscalización que ejercemos como representantes públicos, y una vulneración del derecho de acceso a la información reconocido por la Constitución, la legislación local y las leyes de transparencia".

Así, ha recordado que "no es la primera vez que la actuación del Ayuntamiento de Santiago-Pontones se ve cuestionada en materia de transparencia" y ha advertido de que los antecedentes muestran, según la portavoz socialista, "un patrón de opacidad institucional que perjudica gravemente el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los recursos públicos".

"La falta de contestación al escrito registrado el 5 de diciembre, reiterando la solicitud de respuestas al Pleno, evidencia un incumplimiento de los deberes legales de la Alcaldía, que está obligada a facilitar información a los concejales en un plazo máximo de cinco días hábiles conforme al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales", ha señalado en un comunicado.

Al respecto, López Espinosa ha agregado que "cuando se niega la información a la oposición, se niega también a los vecinos y vecinas de Santiago-Pontones. La transparencia no es una opción, es una obligación jurídica y una exigencia ética de cualquier administración democrática".

El PSOE de Santiago-Pontones ha anunciado que, "de persistir el bloqueo informativo, acudirá al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la posible vulneración del derecho de los cargos públicos a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad, eficacia y respeto institucional".

Asimismo, ha recordado que estos órganos "ya han intervenido en otras ocasiones relacionadas con este Ayuntamiento, tal como ha sido reflejado en diversas informaciones difundidas por los medios". Por ello, el PSOE de Santiago Pontones ha reiterado su "compromiso firme con la defensa de la transparencia, el buen gobierno y la participación democrática" y ha exigido al equipo de gobierno municipal que "abandone prácticas opacas e incompatibles con una gestión pública responsable".