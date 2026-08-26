El PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) denuncia el "caos organizativo" de los festejos taurinos

Archivo - Vista parcial de Santiago de la Espada. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) ha denunciado el "caos organizativo" de los festejos taurinos y ha expresado su preocupación por "los incidentes" ocurridos durante los celebrados en La Matea, Pontones y Santiago de la Espada.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la secretaria general de la agrupación socialista, Noelia Chacón, quien ha explicado que vecinos y visitantes han traslado al grupo socialista "su indignación ante los hechos acaecidos de los que han sido testigos".

En su opinión, estos incidentes son "una muestra clara del descontrol y caos" en que el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, gobernado por Jaén Merece Más y PP, lleva sumido desde hace más tres años.

"No se puede tolerar que se ponga en peligro la integridad y seguridad de nuestros vecinos y vecinas. La mala organización de este tipo de eventos puede suponer un perjuicio para los habitantes y visitantes de nuestro municipio", ha afirmado.

Chacón ha señalado que el grupo municipal del PSOE ha solicitado por escrito al equipo de gobierno los expedientes completos con respecto a las fiestas populares y festejos taurinos. Una documentación que esperado que "se haga llegar a la mayor brevedad posible cumpliendo los plazos establecidos".