PSOE-A señala que la Junta debe aún "muchas explicaciones y responsabilidades" por su "corruptela sanitaria"

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa en Sevilla. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha sostenido este viernes que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A), aún debe "muchas explicaciones" y tiene que asumir "muchas responsabilidades" por la supuesta trama de "corruptela sanitaria" vinculada a contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciada por los socialistas.

Alejandro Moyano se ha referido a esta cuestión en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha recordado que la exconsejera de Salud y actual titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Catalina García, acudió esta semana a declarar como testigo en el marco de la investigación abierta en un juzgado de instrucción de Sevilla tras la denuncia de los parlamentarios socialistas sobre supuestas irregularidades en contratos del SAS.

El representante del PSOE-A ha comentado que, "para sorpresa de nadie", la consejera "echó las culpas de la eliminación de la fiscalización previa por un control financiero permanente" de los contratos del SAS "a los técnicos".

Moyano ha criticado además que, según se ha publicado "en una noticia, los altos cargos" del Gobierno de Moreno que "están involucrados en esta trama de corruptela sanitaria se están echando las culpas entre ellos", algo que "no es de recibo ni es concebible en la Andalucía en la que vivimos", según ha manifestado el dirigente socialista, que ha reivindicado la necesidad de "saber la verdad".

"No podemos ver atónitos como los altos cargos de la Junta de Andalucía se reparten las culpas entre ellos para no decir quién fue el que dio la orden de que se eliminara la fiscalización previa para dar los contratos de emergencia", ha manifestado el representante del PSOE-A, quien ha enfatizado que el Gobierno de Moreno "tiene que dar aún muchas explicaciones y asumir muchísimas responsabilidades con respecto a lo que estamos hablando", porque "son ya muchos casos de un episodio de una película que no cesa, y desde el PSOE no podemos seguir esperando que la justicia haga su trabajo".

Así, ha subrayado que, al margen de la "investigación judicial" en marcha, "hay que tomar responsabilidades" desde el punto de vista político, porque "no pueden seguir destruyendo la sanidad pública" desde el Gobierno del PP-A y "que aquí no ocurra nada", ha sostenido.

"CAOS SANITARIO"

De igual modo, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A se ha referido al "caos sanitario" que, en su opinión, se lleva viviendo en Andalucía desde hace "mucho tiempo", y que "se ha acentuado" durante la pasada Navidad "con el pico" de la epidemia de gripe.

En esa línea, ha lamentado que hay demoras de hasta "tres semanas" para conseguir cita con el médico de familia, o de hasta "un año" en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) "para que te hagan un TAC", así como ha censurado que hay "personas que van a realizarse una operación quirúrgica y se tienen que volver a sus casas porque no hay camas disponibles" en el hospital.

Ha defendido que, por cuestiones como ésta, el Grupo Socialista había solicitado una comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno extraordinario que se va a celebrar este mes de enero en el Parlamento andaluz, y ha lamentado que "el rodillo" de la mayoría absoluta del PP-A "lo ha impedido" al votar en contra de esa solicitud.

Para el representante socialista, la "nefasta gestión" del Gobierno del PP-A en materia sanitaria "está conllevando que lo que estamos denunciando no pare", y ha reivindicado que el PSOE de Andalucía tiene "un modelo diametralmente opuesto" al que "ejecuta" el PP-A, que es el que piensa "poner en marcha" si vuelve al Gobierno de la Junta, y en el que "el ciudadano es un paciente" cuyos derechos se sitúan "en el centro de las necesidades y de los problemas que tiene la sanidad", a diferencia de lo que, en su opinión, ocurre en el modelo del PP-A, para el que los pacientes son "clientes de un negocio llamado sanidad".

Alejandro Moyano ha advertido de que, "cuando no se tiene la sanidad como un derecho, sino como un negocio, lo que suele ocurrir es lo que estamos viendo, que algunos se enriquecen a costa del pueblo, que sufre que las inversiones y el dinero no lleguen a donde tiene que llegar", ha zanjado.