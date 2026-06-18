El PSOE señala que las políticas del Gobierno de España mejoran las oportunidades laborales de los cordobeses

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha destacado este jueves que "los datos del mercado laboral demuestran que las políticas impulsadas por el Gobierno de España están contribuyendo a mejorar las oportunidades laborales y la estabilidad económica de miles de cordobeses y cordobesas".

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha señalado que "la mejor política es la que permite a una familia vivir con más tranquilidad, a un joven encontrar una oportunidad y a un autónomo sacar adelante su proyecto. Y eso es exactamente lo que reflejan estos datos".

La edil socialista ha resaltado la evolución del trabajo autónomo en la ciudad, recordando que "Córdoba capital cuenta actualmente con 29.888 autónomos, frente a los 18.279 registrados al final de la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supone 11.609 autónomos más y un crecimiento del 63,5%".

Detrás de estas cifras, según ha argumentado, "hay miles de personas que han decidido emprender, abrir un negocio, poner en marcha una iniciativa profesional o generar actividad económica en nuestra ciudad. Son hombres y mujeres que contribuyen cada día a crear riqueza y oportunidades para Córdoba".

González también ha destacado "la transformación experimentada por la contratación indefinida tras la reforma laboral impulsada por el Gobierno de España", pues "en 2018 los contratos indefinidos apenas representaban entre el 3% y el 5% de los contratos firmados en Córdoba. Hoy se sitúan habitualmente entre el 35% y el 40%, llegando incluso a superar el 50% en algunos periodos".

"Estamos hablando de un cambio profundo que ha permitido que miles de trabajadores y trabajadoras cuenten con una mayor estabilidad laboral y puedan afrontar su futuro con más seguridad", ha explicado.

Para la concejala socialista, estos avances "no son fruto de la casualidad, sino de políticas públicas que han apostado por proteger el empleo, fortalecer los derechos laborales, apoyar a autónomos y empresas y demostrar que el crecimiento económico puede ir de la mano de la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social".

En este sentido, González ha reclamado al Gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde popular José María Bellido, "una mayor ambición, para aprovechar las oportunidades que se están generando en la ciudad".

"La mejora del empleo y el dinamismo económico --ha afirmado-- son una buena noticia, pero Córdoba necesita un ayuntamiento que acompañe este crecimiento con una estrategia clara de desarrollo económico, acceso a la vivienda, impulso al emprendimiento y generación de oportunidades para nuestros jóvenes. No basta con gestionar el día a día, hay que liderar el futuro de la ciudad".

La concejala socialista ha lamentado que "demasiadas veces vemos a un alcalde más preocupado por anunciar proyectos que por construir una estrategia de ciudad capaz de aprovechar todo el potencial que tiene Córdoba".

El Gobierno de España, según ha asegurado, está haciendo su parte, impulsando medidas que mejoran la estabilidad laboral, apoyan a autónomos y generan oportunidades. Ahora le corresponde al Ayuntamiento estar a la altura y convertir ese contexto favorable en más bienestar para la mayoría de los cordobeses y cordobesas".