PSOE subraya "el comportamiento ejemplar" de la ciudadanía en todos los municipios de la provincia de Jaén

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Jose Latorre, ha subrayado "el comportamiento ejemplar" de la ciudadanía en todos 97 municipios de la provincia de Jaén durante el apagón.

"La sociedad jiennense ha vuelto a dar una lección, como sus alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas", ha dicho Latorre en un comunicado en el que también afirma que el PP "ha vuelto a dar la nota con una actitud vergonzosa, irresponsable y oportunista, intentando sacar tajada política de una situación de emergencia". "Es la peor derecha de la historia democrática. Son incapaces de sumar un solo minuto de decencia política, de lealtad institucional y de sentido de Estado", ha reprochado el dirigente socialista.

Latorre ha valorado la respuesta del Gobierno de España ante la crisis que estalló este lunes con el apagón y ha afirmado que "una vez más, Pedro Sánchez no se ha puesto de perfil, ha dado la cara y ha estado al pie de cañón, liderando la acción de Gobierno ante una situación crítica y gestionando con firmeza las enormes dificultades derivadas de la interrupción del suministro eléctrico".

"Tenemos un presidente del Gobierno que no se fue a comer a un restaurante, que no apagó el móvil y que no esperó hasta las ocho de la tarde para aparecer por el centro de crisis. Tenemos a un presidente que ejerció sus responsabilidades y sus competencias desde el minuto uno para intentar que hubiera las mínimas incidencias posibles dentro de lo delicada que era la situación", ha dicho Latorre.

Para Latorre, la gestión del Gobierno "ha sido razonablemente buena, ágil y transparente teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles". "Se movilizaron todos los recursos del Estado para intentar que los perjuicios fueron los mínimos y que la crisis durara lo menos posible, con diálogo y colaboración permanentes con las comunidades autónomas", ha concluido el dirigente del PSOE de Jaén.