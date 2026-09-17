El PSOE tacha de "vergüenza histórica" el arranque del curso escolar en la provincia de Jaén

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JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado de "vergüenza histórica" el arranque del curso escolar en la provincia jiennense y ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no se esconda y dé la cara" ante los problemas detectados.

Asimismo, los socialistas han reclamado el cese de los delegados de Educación y de la Junta en Jaén, Francisco José Solano y Erik Domínguez, respectivamente, y una intervención urgente para solucionar el conflicto del transporte escolar.

A través de un comunicado, la parlamentaria andaluza Ángeles Díaz ha afirmado que el presidente de la Junta "es el gran responsable de este desaguisado". A su juicio, la situación actual demuestra que "llueve sobre mojado" al repetirse incidencias de años anteriores, lo que evidencia que "el PP no sabe gestionar y lo está demostrando curso tras curso en la educación pública andaluza".

"Es incomprensible que el señor Solano siga en su puesto después de la incompetencia manifiesta que está demostrando desde hace ya demasiado tiempo y que tantos perjuicios está causando a las familias de la provincia de Jaén", ha aseverado Díaz.

Entre las principales deficiencias denunciadas, la parlamentaria ha destacado el "despropósito" que sufren los alumnos con discapacidad auditiva debido a la falta de incorporación de 20 intérpretes de lengua de signos en este inicio de curso.

Según ha detallado, esta "dejación de funciones" y "falta de planificación" por parte de la Consejería de Educación ha dejado desatendido al alumnado sordo de un colegio de La Carolina y de diversos institutos de Jaén, Linares, Andújar, Bailén, Marmolejo, Torredonjimeno, Beas de Segura, Santisteban del Puerto y Fuensanta de Martos.

"Las clases han empezado y el alumnado con esta necesidad en la provincia de Jaén ha quedado desatendido. Es lo nunca visto", ha lamentado la representante socialista.

Por otro lado, Díaz ha calificado de "increíble" que no se hayan depurado responsabilidades políticas a pesar de que más de 1.600 alumnos de la provincia se han quedado sin transporte escolar. Sobre este asunto, ha criticado que la Junta de Andalucía no ofrezca "una solución clara en el horizonte" y se limite a "dar largas, inventar ocurrencias e intentar escurrir el bulto hacia los ayuntamientos".

Para la parlamentaria, esta actitud supone "otro ejercicio de deslealtad institucional". Por ello, ha incidido en que la única salida para Juanma Moreno es "cesar a Solano y a Domínguez y arreglar cuanto antes el desastre del transporte escolar", el cual mantiene "en jaque a más de un millar de familias" en la provincia por la "torpeza" del Gobierno autonómico.