PSOE y UGT afirman que el Congreso Indudef hará de Córdoba el centro de la industria de Defensa

Encuentro entre el PSOE de Córdoba y UGT. - PSOE

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, han destacado la importancia que tendrá para la ciudad y la provincia la celebración del Congreso de la Industria de la Defensa Indudef 2026, que convertirá a Córdoba los próximos días 7, 8 y 9 de octubre en uno de los principales puntos de encuentro nacional e internacional de un sector estratégico para el presente y el futuro económico de la provincia.

Según ha informado el PSOE en una nota, al respecto, Crespín ha resaltado que todo ello será con el "horizonte a corto plazo de la entrada en funcionamiento de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), una locomotora de la economía y del empleo en la provincia que lleva sello y ADN socialista y que está ubicada en Córdoba por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez".

Tras un encuentro de responsables de ambas formaciones en la sede provincial socialista, Crespín y Laguna han incidido en que la celebración de este congreso constituye una "extraordinaria oportunidad para proyectar las capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de Córdoba y para consolidar el papel de nuestra provincia como uno de los grandes polos de desarrollo de la industria de defensa en España".

Será el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba el que acoja durante tres jornadas este encuentro, impulsado por UGT FICA, que reunirá a instituciones, organizaciones sindicales, grandes empresas, pymes, profesionales y representantes del ámbito académico y formativo vinculados a la industria de la defensa.

Tanto ambas dirigentes como Manuel Jiménez, secretario de Organización de UGT FICA federal; Pedro Téllez, secretario provincial de UGT FICA Córdoba, y el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, han coincidido en señalar que Indudef 2026 llega en "un momento decisivo" para Córdoba, marcado por el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra, un proyecto que supondrá una profunda transformación del modelo productivo provincial y que abre importantes expectativas de crecimiento económico, industrial y laboral.

"La contundencia de las cifras de la BLET dan prueba de ello: más de 500 millones de euros de inversión y la generación de alrededor de 3.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos", han resaltado.

Se trata de "una oportunidad histórica que debemos aprovechar entre todos. Córdoba tiene que estar preparada para atraer inversiones, fortalecer su tejido empresarial y conseguir que las oportunidades laborales que genere esta nueva realidad industrial lleguen, de manera prioritaria, a los hombres y mujeres de nuestra provincia", han señalado en el encuentro.

Crespín y Laguna han puesto especialmente el acento en la "necesidad de que el crecimiento vinculado a la industria de la defensa vaya acompañado de empleo estable, cualificado, seguro y con derechos". En este sentido, han defendido la importancia de "anticiparse a las necesidades profesionales que demandará la Base Logística y toda su industria auxiliar, reforzando la Formación Profesional, la capacitación especializada y la colaboración con la Universidad de Córdoba y los centros educativos de la provincia".

Indudef 2026 contará precisamente con espacios destinados a la formación y al empleo cualificado, facilitando el contacto entre estudiantes y jóvenes con las empresas y los profesionales de un sector que necesitará incorporar nuevos perfiles especializados en los próximos años.

El objetivo es que los jóvenes "puedan conocer las oportunidades que se están abriendo y que tengan la formación necesaria para acceder a ellas", pues no se puede permitir que "el talento cordobés tenga que marcharse fuera para desarrollar su proyecto profesional cuando Córdoba tiene ante sí la posibilidad de generar empleo cualificado y nuevas expectativas de futuro", han subrayado.

Para ambas responsables, uno de los grandes objetivos debe ser "conseguir que la transformación industrial que vive la provincia contribuya también a combatir la pérdida de población y la fuga de talento, especialmente en las comarcas del interior".

LAS EMPRESAS, PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

PSOE y UGT han destacado, igualmente, la importancia de que las pequeñas y medianas empresas de Córdoba puedan participar activamente en la cadena de suministro y en las oportunidades de negocio que generará el desarrollo de la industria de defensa. En este sentido, sus responsables provinciales han valorado positivamente la colaboración iniciada entre UGT FICA y la Confederación de Empresarios de Córdoba para facilitar la participación del tejido empresarial provincial en Indudef 2026.

El encuentro contará con espacios de exposición y networking que permitirán a las empresas cordobesas establecer contactos con grandes compañías nacionales e internacionales del sector, conocer nuevas oportunidades de negocio y avanzar en su incorporación a los proyectos industriales vinculados a la defensa.

"La llegada de grandes inversiones debe servir también para fortalecer a nuestras empresas, generar actividad económica en toda la provincia y crear un auténtico ecosistema industrial en torno a Córdoba. Ese es el gran reto y esa debe ser una responsabilidad compartida por todas las administraciones y agentes sociales", han afirmado.

DIÁLOGO SOCIAL

La secretaria general del PSOE de Córdoba y la secretaria general de UGT Córdoba han defendido asimismo la participación activa de las organizaciones sindicales en el desarrollo del nuevo polo industrial, mediante el diálogo social y la colaboración entre administraciones, empresas y trabajadores.

Para Crespín y Laguna, el éxito de la Base Logística y de la industria auxiliar no puede medirse únicamente en términos de inversión, sino también en su capacidad para generar empleo de calidad, cohesión territorial y oportunidades reales para la ciudadanía. Hay "que trabajar para que esta transformación industrial tenga un retorno social para Córdoba. Queremos inversiones, queremos empresas y queremos crecimiento, pero también queremos empleos con derechos, igualdad de oportunidades y un desarrollo que beneficie al conjunto de la provincia", ha expresado.

Ambas han destacado, además, el importante respaldo institucional previsto para el congreso, cuya clausura, el próximo 9 de octubre, está prevista que cuente con la participación del rey Felipe VI. El encuentro contará también con representantes del Gobierno de España, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación provincial y del ámbito empresarial.

"ESCAPARATE DE PRIMER NIVEL"

Rafi Crespín y Encarna Laguna han coincidido finalmente en hacer un llamamiento al conjunto de las instituciones y agentes económicos y sociales de la provincia para trabajar conjuntamente y convertir Indudef 2026 en un punto de inflexión para el futuro industrial de Córdoba, pues "durante tres días, Córdoba tendrá ante sí un escaparate de primer nivel nacional e internacional".

Por ello y para concluir, han remarcado la necesidad de "aprovechar esta oportunidad para mostrar todo lo que nuestra provincia puede ofrecer, atraer nuevas inversiones y conseguir que nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros jóvenes sean protagonistas del futuro que se abre con la industria de la defensa y la Base Logística del Ejército de Tierra".