PSOE-A urge a la consejera de Hacienda a comparecer por el "descontrol presupuestario" analizado por Cámara de Cuentas

El parlamentario y portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a "registrar y a pedir inmediatamente la comparecencia con carácter urgente" en el Parlamento andaluz de la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), por el "descontrol presupuestario" del que advierte la Cámara de Cuentas en el informe de su trabajo de fiscalización que ha realizado en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024, sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas.

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, ha anunciado esta solicitud de comparecencia urgente de la consejera de Hacienda en el Parlamento en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que se ha hecho eco del referido informe de la Cámara de Cuentas que se ha conocido este viernes y que refleja un "descontrol en la gestión del gasto público" por parte de la Junta de Andalucía, según ha denunciado.

Mario Jiménez ha querido explicar la diferencia entre la fiscalización previa y el control financiero permanente como "formas de fiscalizar los gastos en la Administración andaluza", y ha subrayado que la vía "normal" y la que "con más frecuencia funciona", es la fiscalización previa que realiza la Intervención de la Junta "cuando un centro de gasto propone un gasto", de forma que con ella se "controla que efectivamente existen los recursos que se quieren gastar, y que el destino de los recursos es acorde a lo que figura en el presupuesto".

Además, con dicha fiscalización previa se analiza que "el procedimiento de gasto garantiza la preservación de esos fondos públicos, y que no se produce una desviación, un quebranto o una malversación, en el caso extremo, de esos recursos".

"Mientras que la fiscalización previa opera en cada uno de los procedimientos de gasto", cuando se opta por el control financiero permanente "la fiscalización se produce 'a posteriori', cuando ya se ha producido el gasto y ya ha culminado el proceso administrativo financiero", según ha aclarado el parlamentario socialista, que ha destacado además que, con esa fórmula, "la fiscalización no es universal", sino que "se hace por muestreo del total de los expedientes de gasto de un departamento".

Por tanto, es "un sistema que quita capacidad de control" y, que, "bajo el paraguas de una supuesta agilidad administrativa, hace desaparecer el foco y el control de la Intervención sobre el gasto que se está ejecutando", según ha advertido Mario Jiménez antes de agregar que, ya en el año 2024, "cuando la Junta de Andalucía decidió cambiar cientos de expedientes de la fiscalización previa al control financiero permanente", desde el PSOE-A denunciaron esa iniciativa y dijeron que "se iba a producir un descontrol en la gestión del gasto público".

"Y ya lo tenemos aquí", según ha subrayado el portavoz socialista, que ha destacado que la Cámara de Cuentas ha realizado "un muestreo sobre un importe aproximado de 38.000 millones de euros", sobre el que la Intervención General ha realizado 188 informes de los que "sólo doce, es decir, el 6,38 por ciento" del total, fueron "favorables".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN "DEFICIENTE" DE LA JUNTA

De esta manera, ha sostenido que de ese dato se concluye que "la Junta de Andalucía solo es capaz de gestionar bien los gastos por el mecanismo de control financiero permanente en el 6% de los expedientes", así como ha llamado la atención acerca de que "el 94% de los expedientes" realizados sobre "un gasto de cerca de 38.000 millones de euros, presentan salvedades, y el 42% una opinión desfavorable".

"Es decir, la Intervención entiende que se ha hecho una gestión deficiente, descontrolada, que pudiera derivar en un quebranto de fondos públicos, porque la Administración no lo ha hecho correctamente", ha subrayado Mario Jiménez.

El representante del PSOE-A ha incidido en señalar que, con el informe conocido este viernes, "la Cámara de Cuentas pone en evidencia que se ha producido una utilización pésima del dinero público, que se han utilizado de manera incorrecta los contratos menores, que hay errores flagrantes de documentación contable, que no están claras las fechas de pago, que hay un incumplimiento masivo en la tramitación, en la concesión y en la justificación en el pago de subvenciones, que hay deficiencias enormes en los sistemas de información, que hay duplicidades, falta trazabilidad en el gasto, y que hay una ausencia total en el 94% de los expedientes de los indicadores específicos que garantizan el control de los gastos en la Junta".

"Estamos ante una situación de descontrol presupuestario sin precedentes en las cuentas públicas de la Junta de Andalucía", según ha aseverado Mario Jiménez, que ha alertado de que, de hecho, "se han arbitrado al menos dos informes de actuación", que constituyen "la medida más dura, más coercitiva que impulsa la Intervención cuando ve que, a pesar de las advertencias, un centro de gasto no ha corregido el procedimiento y se pudiera estar produciendo un quebranto, una malversación de los fondos públicos".

Uno de dichos informes de actuación está "ligado a la gestión de las residencias de personas mayores, y otro a la unidad de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Huelva", según ha detallado Mario Jiménez.

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista ha anunciado que, con estos datos sobre la mesa, desde el PSOE-A van a solicitar "inmediatamente la comparecencia con carácter urgente de la consejera de Hacienda", Carolina España, en el Parlamento, de la que ha comentado que "parece ser que solamente tiene tiempo para ejercer como portavoz, para insultar al Gobierno de España y a la oposición, para recordarle a los demás la tarea que tiene que hacer, mientras descuida la que le corresponde a ella".

TAMBIÉN PIDE LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

Mario Jiménez ha considerado que, con las cifras del informe de la Cámara de Cuentas, la propia consejera portavoz del Gobierno andaluz "debería pedir ella inmediatamente su comparecencia" en el Parlamento, pero como desde el PSOE-A están "seguros de que no lo va a hacer por su propia voluntad", van a registrar su solicitud de "comparecencia inmediata y urgente", para que "explique qué ha pasado con 38.000 millones de euros del gasto público de la Junta de Andalucía en los últimos años".

"Nos parece muy grave", y Carolina España "tiene que tener una respuesta inmediata en términos de transparencia y de dación de lo que ha ocurrido" a este respecto en el Gobierno andaluz, según ha enfatizado Mario Jiménez, quien igualmente ha anunciado que el Grupo Socialista va a plantear que, "de manera inmediata", el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, "comparezca cuanto antes en la Comisión de Hacienda para dar cuenta del informe" sobre la sustitución del control previo por el control financiero permanente.