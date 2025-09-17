PSOE-A urge a la Junta a "aclarar si este año va a otorgar ayudas al alquiler a familias vulnerables"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz, Verónica Pérez, ha advertido este miércoles del "descontrol y confusión existente en torno a la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas vulnerables", por lo que ha urgido al Gobierno andaluz a "aclarar si este año" va a haber.

En una nota, la parlamentaria socialista ha dirigido ese mensaje a la Junta al tiempo que ha criticado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "se le llena la boca" hablando de vivienda "y de esa ley" promovida por su gobierno "que sólo viene a ayudar a las grandes constructoras", cuando "la realidad es que las familias más vulnerables de Andalucía, las que más lo necesitan, no están teniendo durante este año esa ayuda al alquiler que tan bien les viene y que tanto necesitan".

Así, la representante socialista ha urgido a la Junta a "aclarar si finalmente este año va a hacer efectiva la convocatoria de estas ayudas después de que hubiera comunicado a los ayuntamientos que no habría convocatoria de esta línea de ayudas en el corto o medio plazo".

En este sentido, la parlamentaria por Sevilla ha explicado que el pasado mes de julio la Junta de Andalucía "notificó a los ayuntamientos andaluces que la convocatoria de esas ayudas saldría en el mes de octubre", pero, "la semana pasada, los ayuntamientos recibieron otra comunicación en la que se indicaba que en el corto o medio plazo esa ayuda no iba a salir, y hoy también se desdicen de lo que dijeron la semana pasada asegurando que ha habido un malentendido", ha continuado relatando Verónica Pérez.

Ante este "descontrol", la representante socialista se ha preguntado "qué está pasando" con estas ayudas al alquiler para vivienda de familias vulnerables, y ha criticado que, "mientras se apoya a las grandes constructoras" por parte del Gobierno andaluz, "las familias vulnerables están desatendidas".

Verónica Pérez ha concluido ironizando con "las prioridades" de Juanma Moreno, que en este inicio del curso político "se ve más desesperado que nunca", con "más nerviosismo que nunca, y se ve que no da pie con bola", según ha comentado para finalizar.