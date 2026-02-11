PSOE-A urge a la Junta a "pasar de los titulares a los hechos" con "ayudas para paliar los destrozos" del temporal

La adjunta portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha urgido este miércoles a la Junta de Andalucía a "pasar de los titulares a los hechos", y a poner sobre la mesa del Consejo de Gobierno un paquete de "ayudas para paliar los destrozos" causados por la serie de temporales que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas.

Así lo ha manifestado la representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha subrayado que los daños causados por la serie de borrascas que ha sufrido Andalucía desde el pasado mes de enero son "incalculables en carreteras, en caminos rurales, en centros de salud y hospitales, en el campo, en colegios, en instalaciones municipales", y este temporal "ha truncado la vida, la normalidad" de muchos andaluces que "todavía no han podido volver a sus casas" tras ser desalojados, o retomar las clases presenciales en colegios.

Ángeles Férriz ha considerado que, en este contexto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que ser consciente de que hay que pasar de los titulares a los hechos", y al respecto ha valorado que el Consejo de Ministros ya declaró este pasado martes como "zona de emergencia todos los municipios sin excepción afectados por el temporal", y "ha anunciado ya que el próximo martes", en su siguiente reunión, "concretará ayudas a particulares, a ayuntamientos, a empresas o agricultores" afectados por el temporal.

Aprovechando que este miércoles se celebra la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la representante del PSOE-A se ha preguntado si el Ejecutivo del PP-A se va a limitar a "contar la situación hidrológica" de Andalucía, o va a anunciar "alguna medida", así como ha emplazado a aclarar si por parte de la Junta se va a activar "algún plan urgente", y si "van a poner encima de la mesa ayudas para paliar todos los destrozos que hay, para arreglar las carreteras autonómicas" afectadas, o para que puedan volver a estar en funcionamiento los colegios que están ahora "cerrados por causa del temporal".

En resumen, Férriz ha preguntado si la Junta de Andalucía "va a poner algún paquete de medidas", o el que plantea el Ejecutivo de Juanma Moreno se limita a "pedirle al Gobierno de España un paquete de medidas", y al hilo ha subrayado que la administración autonómica cuenta con un presupuesto "histórico" en cuantía total, y "es el momento de poner encima de la mesa todo lo que haga falta por parte de la comunidad autónoma para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

FONDO DE CONTINGENCIA "CONGELADO"

Asimismo, ha apuntado que la Junta cuenta con "un fondo de contingencia para cuando ocurren situaciones excepcionales como esta" que está dotado con 16 millones de euros, y que "lleva congelado desde 2018", porque el Gobierno de Moreno "no ha puesto absolutamente" nada de dinero en el mismo, según ha criticado.

Además, la representante del PSOE-A ha reivindicado la "importancia" de los servicios públicos cuando ocurren "desgracias" como las asociadas a dicha serie de borrascas, y al hilo ha advertido de que éstos "no son el fuerte" de Juanma Moreno, que "sólo se acuerda de los servicios de emergencia cuando hay inundaciones o incendios", según ha opinado.

En esa línea, se ha hecho eco de una "denuncia" de un trabajador del Infoca que criticaba que "para trabajar en las inundaciones tienen chubasqueros de hace 20 años y botas de media caña que se inundan nada más entrar en el primer charco", así como ha advertido de que "los trabajadores del 112 denuncian que cuando hay una emergencia se ven completamente desbordados, porque ni siquiera se refuerza el servicio y para atender todas esas llamadas cuentan con el mismo personal".

Férriz ha agregado que este 11 de febrero, cuando se celebra el Día Europeo del 112, "sería una muy buena ocasión para reconocer" el trabajo de estos profesionales "a través de las nóminas y de las condiciones laborales", y el Gobierno andaluz debería plantearse que "estos trabajadores pasen a formar parte del sistema público", desde la premisa de que "hay que cuidar a los que nos cuidan en todos los ámbitos, y no podemos acordarnos solo de estos trabajadores cuando son necesarios en situaciones catastróficas, sino el resto del año".

"CAOS" CON LA SUSPENSIÓN DE CLASES

La portavoz adjunta del Grupo Socialista también ha criticado el "caos" que, en su opinión, se organizó la semana pasada por parte del Gobierno andaluz al hilo de la decisión de suspender las clases presenciales en colegios de la comunidad autónoma por el temporal, y ha pedido a la Junta que, "cuando se vayan a suspender las clases de un día a otro en siete provincias", emita "alguna comunicación a las empresas para que faciliten el teletrabajo o las reducciones de jornada" de sus trabajadores para que los padres pudieran "conciliar" y atender a los niños que no pueden ir al colegio ese día.

Además, ha criticado que "a las once de la noche" había padres que no sabían todavía si sus hijos tenían que ir a clase al día siguiente, y ha manifestado que "estas cuestiones son mejorables, porque las familias tienen que poder organizarse". Asimismo, ha advertido de que hubo "muchos padres y madres" que decidieron, por "precaución", no llevar a sus hijos a los colegios el segundo día de suspensiones de clases por el temporal pese a que en sus centros sí estaban autorizadas, viendo desde la ventana "las cosas volando" por el viento y "una lluvia que no era normal".

Finalmente, la representante del PSOE-A también ha indicado que "hay muchas infraestructuras educativas que se han visto dañadas por el temporal, pero que si se hubieran reforzado, mantenido y no abandonado durante años", habrían padecido "menores" desperfectos, y en esa línea ha denunciado que la Consejería de Educación de la Junta "lleva siete años de dejadez, abandono y recortes en las infraestructuras educativas", y se ha dedicado a "reducir el presupuesto para mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos", según ha lamentado.

Ángeles Férriz ha concluido emplazando al presidente de la Junta y a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, a "ponerse a valorar exactamente cuáles son los daños producidos en todos los centros educativos" por el temporal y a liberar, "de manera inminente, una partida extraordinaria" para repararlos.