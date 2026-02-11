Adelante pide que las ayudas por el temporal no traigan un "laberinto burocrático" y "no olvidar las pérdidas del campo"

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles que las ayudas para los afectados por la serie de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma desde el pasado mes de enero sean "urgentes y simples", de forma que no conlleven que los afectados se vean inmersos "en un laberinto burocrático" para recibirlas, así como ha solicitado que no se olviden las "pérdidas" sufridas por el campo andaluz debido a estos temporales.

Así lo ha señalado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha referido a los últimos temporales que han afectado especialmente a varias provincias de la comunidad autónoma, y ha abogado por que, a la hora de diseñar las ayudas que provengan de las administraciones públicas, no sólo se tengan en cuenta cuestiones como grandes infraestructuras que "hay que arreglar cuanto antes", sino también "los casos más pequeñitos", de personas que, por ejemplo, necesitan "cambiar los muebles o hacer una pequeña obra en su casa para reparar" los desperfectos sufridos por el temporal.

De igual modo, ha aseverado que "no podemos permitir que haya gente que ahora se meta en un laberinto burocrático de un año peleando con seguros, con la Administración, etcétera, y al final tenga que pagar de su propio bolsillo o estar un año esperando" para recibir las ayudas anunciadas, así como ha incidido en reclamar que no se olviden "las pérdidas en el campo andaluz".

Así, ha aseverado que "no podemos dejar tirados a agricultores que en el campo han perdido mucho estos días y necesitan ayuda urgente y directa".

SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS

Por otro lado, José Ignacio García se ha referido también a las condiciones laborales del personal del servicio de Emergencias 112 Andalucía, así como del Infoca, el dispositivo andaluz de lucha contra los incendios forestales, aprovechando además que este 11 de febrero se celebra el Día Europeo del 112.

Al respecto, el portavoz de Adelante ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subido a sus redes "un vídeo magnífico, emotivo", sobre el personal de emergencias, pero "se le ha olvidado decir que los trabajadores del 112 están privatizados en Andalucía, tienen contratos precarios y cobran, como complemento de nocturnidad, 1,86 euros por hora".

Por ello, ha opinado que "está muy bien decir que es el Día Europeo" del 112, "que hacen una labor maravillosa, pero está mejor pagarla en condiciones, que sean trabajadores públicos, que no esté una empresa forrándose con su trabajo, y que tengan condiciones laborales dignas".

"Menos palmaditas en la espalda y más contratos dignos para el 112", ha reclamado el portavoz de Adelante, quien también ha criticado que a efectivos del Infoca que han trabajado frente al temporal de estas últimas semanas se les ha dado una ropa que "se rompe", con la que "se pasa frío", que "no se ve por la noche" y que es un material que "no está certificado".

José Ignacio García ha acusado así a la Junta de "maltratar al personal en las emergencias", y ha incidido en abogar por "menos palmaditas en la espalda y más cuidar a los que nos salvan en las emergencias".

ACCIDENTE DE ADAMUZ

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso sobre los accidentes ferroviarios registrados el mes pasado en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el portavoz de Adelante ha incidido en señalar que desde su formación exigen "una investigación independiente, sin control político ninguno", sobre el siniestro del 18 de enero en el que murieron 46 personas en el citado municipio cordobés.

"Queremos que se llegue hasta el final, hasta el fondo de la cuestión", mediante una investigación que "no controle ningún partido", y que "se asuman todas las responsabilidades", ha abundado José Ignacio García, quien también ha alertado de que "ya dijo la Unión Europea" que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en España "no tenía herramienta para poder ser independiente", cuenta con un presupuesto "ridículo", y una plantilla que no llega a la "decena" de personas.

El portavoz de Adelante ha concluido señalando que no quiere que con el accidente de Adamuz pase como con el de Angrois de julio de 2013, que "se tapó, y lo sufrieron las víctimas" de dicho siniestro de Galicia, según ha lamentado.