PSOE-A urge a Moreno a "desautorizar" a Antonio Sanz por sus "nuevos ataques" a Amama ante la crisis de los cribados

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a que "desautorice inmediatamente" al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por sus "nuevos ataques" contra la asociación Amama, así como por "mentir, manipular" y "volver a culpar" y "maltratar" a las mujeres víctimas de su "negligencia" sanitaria en la gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Así lo ha reclamado la secretaria regional socialista de Salud y Consumo, María Ángeles Prieto, en un comunicado en el que ha considerado "una auténtica vergüenza" los "nuevos ataques" que, en su opinión, ha lanzado este martes Antonio Sanz contra la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama.

Estas declaraciones se producen después de que desde Amama hayan anunciado este martes en una rueda de prensa en Sevilla que ya son más de 200 los casos estudiados de mujeres que han desarrollado cáncer por los fallos del cribado. Casos que "siguen llegando" y que rondarían ya los 4.000, según la asociación, desde donde han detallado que se han presentado ya 25 reclamaciones patrimoniales --15 en Sevilla y diez en Jaén-- por esos fallos y sus consecuencias en las pacientes afectadas.

El consejero de Sanidad, por su parte, ha trasladado a la asociación su "preocupación extrema porque "tres semanas después, seguimos sin tener los datos" ni los casos que asegura la entidad que tiene registrados de mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama y que no coinciden con las cifras de la Junta.

Así las cosas, la parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha advertido de que el consejero Sanz "vuelve a insultar a las víctimas de los graves errores en la gestión del programa de detección del cribado de cáncer de mama", al "poner en duda la palabra de Amama" y acusar a sus representantes de "hacer daño" a la sanidad pública.

La representante socialista ha sostenido que son el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y "su Gobierno del PP quienes tienen en marcha el destrozo sistemático del sistema sanitario" en la comunidad.

Prieto ha criticado que Sanz "pretenda" que las mujeres de Amama "estén calladas", con el "veto" a la comparecencia del colectivo junto a otros agentes sociales en la tramitación del nuevo Presupuesto de la Junta en comisión parlamentaria, y con la "imposición única y exclusivamente" a este colectivo de "un compromiso de confidencialidad para que no cuenten nada" sobre la comisión de seguimiento de la crisis de los cribados de cáncer.

"Es una absoluta vergüenza", ha denunciado la representante socialista, quien ha agregado que el consejero de Sanidad "miente al mostrarse interesado en solventar la situación de las mujeres perjudicadas por el escándalo del cribado de cáncer de mama", más cuando "no le preocupó en 2021 ni en 2022 ni en 2023 ni en 2024 ni en 2025, cuando ya sabían que existían problemas" en el programa en el Gobierno del PP.

Para María Ángeles Prieto, "lo que molesta al consejero Sanz y al PP es que Amama lo ha denunciado y todo el mundo nos hemos enterado de las negligencias, el destrozo y el abandono que el Gobierno de Moreno Bonilla ha provocado en la sanidad pública".

"Sanz y Moreno Bonilla no han hecho nada más que mentir, manipular, faltar a la verdad para tapar esta tragedia de los cribados del cáncer de mama", ha continuado la secretaria de Salud del PSOE-A, quien ha subrayado que desde su partido "creemos a Amama, que no ha dicho ni un solo dato que no sea cierto", y ha reiterado la reclamación socialista a Moreno para que "desautorice a su consejero Sanz por ofender a las víctimas de esta emergencia sanitaria".