PSOE-A urge a Moreno a rectificar al sugerir que "como los andaluces no votan al PSOE, pasan accidentes" como el de Urda

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento, María Márquez, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. A 4 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La portavoz adjunta - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), una "rectificación inmediata" de las "impresentables declaraciones" que, en su opinión, ha realizado cuando "vino a decir que, como los andaluces no votan al Partido Socialista, por eso asfixian" a los ciudadanos de esta comunidad, y "por eso pasan los accidentes que pasan", como el de trenes registrado hace una semana en Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla.

La también vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afeado esas declaraciones del presidente de la Junta en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha querido "trasladar un mensaje de máxima preocupación ante el nivel de la política andaluza" actual y "la deriva de la imagen que presenta el Gobierno" de PP-A y Vox "ante la opinión pública, representada claramente en el vicepresidente" segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), según ha agregado.

En esa línea, la representante socialista ha afeado que "un vicepresidente de la Junta" se dedicara, "nada más y nada menos que en el Parlamento de Andalucía, a llamar 'putero' a un grupo político" como el socialista, así como que, "en una sesión de control al presidente", se pusiera a "insultar a la líder de la oposición --en referencia a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero-- llamándola 'sinvergüenza', con una agresividad verbal en los gestos impensables hace unos años en la vida política en Andalucía", según ha puesto de relieve.

De igual modo, la portavoz socialista ha cargado contra las "declaraciones absolutamente impresentables" y, en su opinión, "impensables" del presidente de la Junta este pasado martes "sobre el accidente ferroviario" de Urda, y ha exigido "una rectificación inmediata" a Juanma Moreno, que "ha venido a decir que, como los andaluces no votan al Partido Socialista, por eso nos asfixian, por eso pasan los accidentes que pasan", según ha criticado María Márquez.

"¿Qué tiene en la cabeza (el presidente de la Junta) para decir semejante burrada al más (puro) estilo (Donald) Trump?", se ha preguntado la parlamentaria socialista antes de denunciar que esa es "la deriva a la que va a llevar Moreno Bonilla la política en Andalucía", y "este es el salvajismo político que nos espera a los andaluces".

Dicho esto, ha apostillado que en el PSOE-A se niegan "a pensar que Moreno Bonilla sea tan mala persona, que el presidente de la Junta de Andalucía sea tan mala persona como para hacer este tipo de declaraciones poniendo encima de la mesa muertos con votos".

De igual modo, María Márquez ha pedido al presidente que, "en un ejercicio de responsabilidad, deje de meter miedo" con declaraciones sobre la situación de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

La portavoz socialista ha dicho que en su partido se hacen "cargo perfectamente del estado de ánimo de la gente cuando se sube a un tren" actualmente, tras los accidentes registrados, "pero un responsable político tiene que estar en las soluciones, en la colaboración institucional", y "no puede estar metiendo miedo constantemente", según ha remachado.

En ese punto, se ha preguntado qué habría ocurrido si el PSOE-A, durante "la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía", hubiera pedido "a las mujeres andaluzas" que no fueran "a la sanidad pública" en esta comunidad "porque no le van a detectar un cáncer". "Sería impensable", ha aseverado María Márquez para insistir en reclamar una "rectificación inmediata" a Juanma Moreno, porque las declaraciones que ha realizado no le parecen "propio del presidente de la Junta de Andalucía".

Finalmente, a preguntas de los periodistas, la representante socialista ha apelado a que haya la "máxima garantía" a la hora de viajar en tren, y ha abogado por que "los criterios técnicos que se pongan encima de la mesa respecto a la frecuencia, al volumen de pasajeros" en los trenes de alta velocidad que circulen entre Madrid y Sevilla den "la tranquilidad y la garantía" necesaria a los usuarios de los mismos.