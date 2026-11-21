El diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender en el Pleno del Parlamento andaluz el próximo jueves, 26 de noviembre, una moción relativa a política forestal con la que, de entrada, quiere instar al Gobierno andaluz a "aprobar, en tres meses, un Programa Extraordinario Andaluz de Gestión y Recuperación Forestal 2027-2029 como instrumento de ejecución del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030".

Así se recoge en el primero de los 14 puntos de los que se compone esta moción, consultada por Europa Press, en la que el Grupo Socialista plantea que la Junta acompañe dicho programa de "una memoria económica plurianual que cuantifique los costes por proyecto, provincia y anualidad, determine los recursos realmente adicionales respecto de las dotaciones ordinarias y de las actuaciones ya comprometidas o reprogramadas".

De igual modo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "presentar, en tres meses, las memorias anuales de seguimiento del Plan Forestal o, en su defecto, el estado acreditado de elaboración y un calendario para concluirlas, junto con el avance disponible de 2026", y a "aprobar, en seis meses, una programación territorial 2027-2029 de clareos, podas, desbroces selectivos, tratamiento de restos y mantenimiento en montes autonómicos y públicos gestionados mediante convenio".

Por otro lado, esta moción consecuencia de la interpelación que el Grupo Socialista dirigió en el Pleno anterior a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, quiere instar a la Junta a "integrar en la programación territorial de gestión forestal 2027-2029 las actuaciones de conservación, mantenimiento y tratamiento preventivo de la red viaria forestal que correspondan a la Consejería competente en materia forestal en los montes de titularidad autonómica y demás montes públicos gestionados mediante convenio".

También, que la Junta apruebe, "en tres meses, una programación territorial de recuperación forestal de los ámbitos afectados por los incendios de 2026, con diagnóstico de daños, riesgos de erosión" y "actuaciones urgentes de protección del suelo", así como que presente, "en seis meses, un balance provincial de los montes autonómicos y municipales gestionados mediante convenio, con superficie, titularidad, vigencia de convenios, instrumentos de ordenación, trabajos efectivamente realizados y calendario de renovación".

Otras reclamaciones que el Grupo Socialista quiere con esta moción que el Parlamento traslade a la Junta son las de que apruebe, "en seis meses, una programación territorial de vigilancia y actuación frente a plagas, enfermedades, decaimiento del arbolado y estrés hídrico, con medidas, recursos, responsables e indicadores verificables", y que presente, "en seis meses, un balance de la aplicación del Decreto-ley 7/2026 en montes autonómicos que distinga bonificaciones del precio, lotes licitados y adjudicados, superficie efectivamente pastoreada, ingresos y cumplimiento de las cláusulas ambientales".

Desde el PSOE-A también quieren con esta moción que el Parlamento inste a la Junta a "presentar, en seis meses, un balance de las actuaciones de fomento de madera, corcho, biomasa y otros aprovechamientos forestales sostenibles, así como de la modernización de maquinaria", y a "evaluar, en seis meses, las necesidades de personal técnico y asesoramiento forestal en ordenación, gestión de montes, ayudas, restauración, sanidad y seguimiento de actuaciones, con distribución provincial de cargas de trabajo, puestos, vacantes y tiempos de tramitación".

Finalmente, la moción propone que el Parlamento emplace al Gobierno de la Junta a "presentar, en el plazo de seis meses, un informe detallado sobre la planificación, financiación y ejecución de las actuaciones de política forestal desarrolladas desde el inicio de la XIII Legislatura, con desglose provincial, identificación de los programas presupuestarios, proyectos, fuentes de financiación y órganos responsables, así como de las inversiones previstas y efectivamente ejecutadas en materia de conservación, prevención, restauración, ordenación y aprovechamiento sostenible de los montes andaluces".

Dicho informe --según plantea la moción socialista-- "deberá diferenciar los créditos presupuestarios disponibles, los importes licitados y adjudicados, las obligaciones reconocidas, los pagos realizados y las actuaciones materialmente ejecutadas, permitiendo comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos de inversión forestal anunciados por el Consejo de Gobierno durante la presente legislatura".

Asimismo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "publicar trimestralmente información sobre el grado de cumplimiento de las actuaciones comprometidas en la presente moción, con identificación de los órganos responsables, los plazos de ejecución, la financiación prevista y ejecutada y los resultados materiales alcanzados, sin perjuicio de los mecanismos de seguimiento y control parlamentario".