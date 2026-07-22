PSOE-A urge un Parlamento "a pleno rendimiento" y pregunta qué hará la Junta "negacionista" contra la violencia machista

La portavoz del grupo parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este miércoles a que el Parlamento andaluz empiece a funcionar "a pleno rendimiento", al tiempo que se ha preguntado "qué va a hacer" contra la violencia de género el nuevo Gobierno "negacionista" conformado por PP-A y Vox.

Son cuestiones que ha tratado en una rueda de prensa en el Parlamento la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez, quien ha aseverado que la Cámara andaluza de la XIII legislatura "tiene que estar a pleno rendimiento" ya, y ha subrayado que, para el PSOE-A, "uno de los problemas más graves" que hay en estos momentos en Andalucía es "la dinámica parlamentaria", el que haya "un Parlamento que no echa a andar porque el Partido Popular ha estado a la tarea del reparto de los sillones" con Vox y "no quiere" que en dicha institución "se debatan las cosas del comer de los andaluces y los temas que preocupan verdaderamente" a quienes viven en Andalucía.

Además, María Márquez ha lamentado que, en lo que va de año, son ya "nueve las mujeres asesinadas en Andalucía" en casos de violencia de género, y se está "a la espera, lamentablemente, de confirmar una décima" víctima mortal de "terrorismo machista" en esta comunidad.

En este contexto, se ha preguntado "qué va a hacer el Gobierno de Andalucía" y su presidente, Juanma Moreno, "qué va a hacer el Gobierno negacionista de la violencia de género en Andalucía", y ha llamado la atención acerca de que, en el nuevo Ejecutivo, "a responsables de la Falange Española les toca, entre otras cosas, la asistencia a víctimas de violencia de género en los juzgados".

"Es una locura, es terrible, dramático, que miembros de la Falange Española son los que van a gestionar la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género en los juzgados", ha considerado María Márquez, que ha criticado que quienes así piensan "niegan la participación de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito público, niegan que las mujeres tengamos que trabajar fuera de nuestras casas, entienden que las mujeres tenemos preconcebida una tarea en el mundo que se basa únicamente en cuidar, criar, parir y agasajar a nuestros maridos".

"El retroceso que está viviendo nuestra comunidad autónoma, en las manos en las que estamos, es absolutamente desgarrador", ha sentenciado la portavoz adjunta socialista, que ha advertido de que esto ocurre mientras que "el Partido Popular en Andalucía normaliza que los falangistas, los radicales entren en las instituciones, y se produce un blanqueamiento sin precedente de esta gente, por decirlo finamente".

Además, la representante del PSOE-A ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la consejera de Igualdad, Loles López, que se dejen de "hipocresía" y de "cinismo", porque no valen en estos casos "ni los 'tuits' ni las buenas palabritas" de condena mientras que "con la otra mano están firmando un pacto con la extrema derecha donde dicen que hay que abolir, que hay que derogar las leyes que supuestamente para ellos adoctrinan", y que "son leyes que, entre otras cosas, trabajan la diversidad en las aulas" y "protegen a los niños" frente a posibles casos de "bullying" o acoso escolar, según ha finalizado.