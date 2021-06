PSOE-A urge a PP-A y Cs a "cortar su cordón umbilical" con Vox y unirse "a la lucha contra la violencia de género"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha denunciado este viernes que desde la Cámara autonómica los grupos que sostienen al Gobierno de Juanma Moreno --PP y Ciudadanos (Cs)-- "no pueden seguir blanqueando a la ultraderecha" de Vox especialmente en materia de lucha contra la violencia de género, y ha lamentado que ambos partidos mantienen "su cordón umbilical con esa extrema derecha".

Así lo ha señalado la parlamentaria socialista en un comunicado en el que ha criticado que ambos partidos que sustentan el Gobierno andaluz hayan apoyado, "aunque sea parcialmente, iniciativas de Vox predemocráticas e inconstitucionales que pretenden sepultar el terrorismo machista bajo falsos debates terminológicos con la violencia intrafamiliar".

Soledad Pérez ha criticado que PP y Cs "estuvieran dispuestos a apoyar mediante enmiendas o votaciones separadas una proposición no de ley (PNL) de Vox en comisión que persigue reconocer la existencia de la violencia intrafamiliar a costa de invisibilizar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, ocultando a las 1.094 mujeres asesinadas desde 2003 en España, 16 sólo este año, y a los seis menores huérfanos por esta violencia".

Ha censurado que PP y Cs no rechazaran en bloque esta propuesta de Vox "de ultraderecha radical" y "hayan permitido la aprobación, aunque sea parcial, de un punto", de manera que mantienen "su cordón umbilical y siguen alimentando al monstruo de la ultraderecha, que los devora", ha indicado Soledad Pérez.

"Moreno Bonilla abrió la puerta de Andalucía a la derecha para ser investido presidente de la Junta, y desde entonces sigue alimentando a este monstruo", ha subrayado la parlamentaria socialista, quien ha remarcado que, en materia de igualdad, "empezaron con el teléfono de violencia intrafamiliar y propiciando recortes presupuestarios a asociaciones de mujeres que trabajan en la lucha contra la violencia machista".

Pérez ha enfatizado que "no todo vale en el Parlamento por un escaño". "No vale tanto el sillón de presidente de Moreno Bonilla como para no rechazar iniciativas como ésta de Vox y plantar cara de una vez por todas al monstruo de la extrema derecha, que manda en Andalucía y que les va a devorar", según ha sentenciado la diputada socialista.