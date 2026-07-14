PSOE urge la reurbanización del Paseo de las Palmas de Granada por "seguridad vial"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha visitado el Paseo de las Palmas. - PSOE

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este martes al gobierno local, del PP, la reactivación "inmediata" del proyecto de reurbanización del Paseo de las Palmas ante el "grave peligro de seguridad vial" en la zona.

Ruz, que ha realizado una visita acompañada por concejales socialistas, vecinos del barrio y de la Asociación de Vecinos de Carretera de la Sierra, ha puesto el foco en la "vulnerabilidad" de las familias que acuden a la Escuela Infantil Duende, situada en la misma calle.

"El Paseo de las Palmas es una vía de tránsito diario para padres y madres que traen a sus hijos pequeños a esta escuela infantil. Con la llegada del nuevo curso, volveremos a ver cómo las familias con carros de bebé y las personas mayores con movilidad reducida tienen que tirarse literalmente a la carretera para poder avanzar", ha denunciado.

Ruz ha detallado que el estado del acerado es "prácticamente inexistente" en varios puntos y carece de cualquier criterio de accesibilidad.

"Las aceras no solo son estrechas, sino que en mitad del paso nos encontramos con farolas de más de 40 años y postes de la luz que impiden el paso. Es una situación insostenible", ha explicado la portavoz, quien ha recordado que el anterior mandato socialista ya esbozó un proyecto de arreglo y reurbanización integral que el actual equipo de Gobierno del PP "ha vuelto a meter en un cajón".

A la falta de espacio para los peatones ha sumado el exceso de velocidad de los vehículos que utilizan esta vía de conexión con la autovía, ha señalado Ruz.

"La cámara de control que se instaló para disuadir a los conductores no funciona y llevamos así tres años", por lo que ha exigido medidas de control efectivas de competencia estrictamente municipal.

Durante la comparecencia, los vecinos del barrio y la presidenta de la asociación vecinal de Carretera de la Sierra han trasladado también su profundo malestar por el "abandono" de las infraestructuras básicas de la zona.

En concreto, han denunciado que las obras de mejora de la acequia del barrio se encuentran "completamente paralizadas" pues el Ayuntamiento "solo ha acometido el primer tramo de la intervención prevista, dejando el resto del proyecto en el olvido y sin dar explicaciones sobre cuándo se retomará".