PSOE valora la aprobación de la PDL sobre cribado neonatal y valora la labor de la asociación Más Visibles

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JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha impulsado la Proposición de Ley para mejorar y potenciar el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, una PdL que hoy ha salido adelante en la Comisión de Sanidad y que atiende las reivindicaciones formuladas por la sociedad civil a través de una Iniciativa Legislativa Popular presentada por la asociación jiennense Más Visibles.

La diputada Ana Cobo ha mostrado su satisfacción "por el importante avance" que este programa va a experimentar una vez que se tramite en el Senado y se convierta en una realidad legislativa. "Con esta nueva ley, vamos a dar mayor agilidad a la incorporación y revisión de las pruebas del talón y vamos a incrementar el número de pruebas y patologías detectadas", ha dicho la diputada del PSOE.

Cobo ha explicado que la ley va a establecer una garantía de evaluación del programa, con una periodicidad mínima de un año, de manera que "pueda haber la máxima agilidad para la actualización del programa".

Además, el texto "garantizará una mayor cohesión y equidad en los cribados neonatales en España, asegurando la igualdad territorial, la formación de los profesionales y la efectividad clínica" de la prueba. La diputada ha valorado una vez más el compromiso del PSOE y del Gobierno de España "con la mejora de la sanidad pública, con el refuerzo de la cartera de servicios y con el aumento de los derechos del paciente" para que éstos se respeten independientemente de la comunidad autónoma donde resida.

"Cuando potenciamos en toda España la prueba del talón en los bebés estamos dando un paso de gigante para salvar y mejorar vidas, porque no podemos olvidar que la detección temprana de enfermedades permite tratarlas antes de que causen daños irreversibles", ha destacado Cobo.

Asimismo, ha aplaudido "la extraordinaria labor" que despliegan asociaciones como Más Visibles y su presidente, Pedro Lendínez, a quienes ha agradecido "su esfuerzo, su colaboración y su empuje" para lograr este significativo avance en el sistema sanitario español.