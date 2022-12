PSOE valora la apuesta del Gobierno por el turismo en la provincia de Jaén y reprocha la "desvergüenza" de la Junta

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista Manuel Fernández valora la apuesta del Gobierno de España por la provincia de Jaén al aprobar otros diez millones de euros para impulsar planes turísticos, al tiempo que ha reprochado la "desvergüenza política" de la Junta por "presentar unilateralmente unos proyectos que no son suyos".

Fernández ha destacado en un comunicado "la buena gestión" de la Diputación de Jaén para "elaborar y presentar proyectos potentes capaces de atraer esas ayudas" frente a una Junta que "no aporta nada, sigue de perfil, no aprueba planes turísticos con fondos propios y se atreve hoy a presentar unilateralmente unos proyectos que no son suyos, proyectos que va a gestionar la Diputación, que van a ser financiados con los fondos europeos que peleó y consiguió el Gobierno de Pedro Sánchez y que el PP intentó boicotear en Bruselas".

"En vez de rapiñar el trabajo ajeno y venir encima con exigencias, ya podría Moreno Bonilla tomar nota del Gobierno de España y poner en marcha actuaciones que ayuden a nuestro sector turístico ahora que la Junta tiene más dinero que nunca", ha dicho Fernández.

Fernández ha preguntado "qué papel juega la Junta en el apoyo al sector turístico de la provincia, más allá de intentar apropiarse de proyectos ajenos para tapar su falta de gestión". En este sentido, ha apuntado que "como la Junta no tiene nada que vender, quiere colgarse las medallas de otros".

En este punto, considera que "ya va siendo hora de que la Junta apruebe medidas de respaldo al sector turístico y planes para reforzar los destinos de interior como Jaén", porque hasta ahora "la aportación de la Junta se resume en esconderse y no hacer nada".

"El Gobierno pone dinero encima de la mesa, la Diputación y los ayuntamientos ponen el trabajo técnico, y la Junta quiere ser como la cigarra aprovechándose del trabajo de las hormigas. Pues ya sabe cómo acaba el cuento", ha dicho el senador socialista.

Fernández ha agradecido al Gobierno de España estos más de diez millones de euros que vienen a impulsar planes para Oleotour, Sierra Mágina y Cazorla, "sin duda otro espaldarazo para que la oferta turística de Jaén siga creciendo en calidad, diversidad y atractivos".

El senador ha apuntado que en el último año el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha destinado a la provincia de Jaén casi 33 millones de euros, "otro ejemplo de la sensibilidad, la apuesta y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con esta tierra".

Además de estos tres últimos proyectos, el Ministerio ha aprobado inversiones en mercados y comercios de la provincia, en la Iglesia de Santo Domingo en Alcalá la Real, en los Paradores de Jaén y Úbeda, y en otras actuaciones turísticas y comerciales en Úbeda, Baeza, Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Parque Natural de Andújar, Parque Natural de Despeñaperros, Mengíbar, Linares, La Cimbarra o la Comarca del Condado.