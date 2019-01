PSOE valora el arranque de la Unidad de Atención al Ictus de Jaén como un compromiso cumplido del gobierno socialista

Publicado 22/01/2019 12:36:59 CET

JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del grupo parlamentario socialista de Jaén, Ángeles Férriz, ha valorado la entrada en funcionamiento de la Unidad de Atención al Ictus en el Complejo Hospitalario como "un compromiso cumplido por el Gobierno socialista de Andalucía y una nueva prueba de la apuesta firme del PSOE por la sanidad pública".

Férriz ha advertido en un comunicado de que actuaciones de este tipo "no gustarán nada al nuevo consejero de Salud, que ya dijo públicamente en su momento que la sanidad pública, universal y gratuita no era sostenible". En este sentido, ha apuntado que el titular andaluz de Salud, Jesús Aguirre, "no estará muy contento con el buen sistema sanitario público que recibe" ya que "se trata de un consejero más partidario de recortes y copagos", por lo que el PSOE "estará muy vigilante con todas las decisiones que adopte".

La parlamentaria socialista ha señalado que la sanidad pública "no se defiende de boquilla ni con declaraciones de intenciones, se defiende con hechos palpables como los que ha materializado el PSOE durante sus Gobiernos". "Hoy tenemos una muy buena sanidad pública en la provincia de Jaén, siempre mejorable, por supuesto, pero que tenemos que defender con uñas y dientes frente a aquellos que tengan la tentación de exterminarla", ha dicho Férriz.

Ha incidido en que Andalucía va a tener un Gobierno formado por esa derecha que en otras comunidades autónomas "ha privatizado hospitales y recortado servicios sanitarios", una derecha que además "ha pactado con la ultraderecha que está exigiendo el fin de la sanidad pública andaluza", por lo que el PSOE "no va a bajar la guardia frente a esta amenaza".

Ha subrayado que la nueva Unidad de Atención al Ictus que ha empezado a funcionar en Jaén ofrecerá respuesta inmediata a las personas que sufran un ictus en cualquier momento, para lo que además se ha procedido a la contratación de una treintena de nuevos profesionales.

Su progresiva puesta en servicio permitirá además la eliminación de las habitaciones con tres camas, "otro compromiso del PSOE que se va a cumplir de forma inminente una vez que se vaya produciendo el trasvase de pacientes del Médico-Quirúrgico a la nueva unidad en el Neurotraumatológico".