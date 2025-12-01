El PSOE valora el nuevo paso para conectar Jaén a la alta velocidad con baipás en Montoro al adjudicarse el estudio

Archivo - El senador por el PSOE de Jaén José Latorre. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado que el Gobierno da "un paso más" para unir por tren la capital jiennense y Madrid conectando la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén, mediante un baipás en Montoro, al adjudicar su estudio informativo.

Así lo ha indicado este lunes el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre, quien ha afirmado que "las mejores noticias ferroviarias de los últimos 15 años en la provincia de Jaén tienen el sello socialista".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno de España "está demostrando con hechos y realidades su compromiso con Jaén y con la mejora de los servicios tanto hacia Madrid como hacia Andalucía occidental".

"La adjudicación del estudio informativo para conectar a Jaén con la alta velocidad a través de Montoro es un paso más que nos acerca a ese objetivo de conectarnos con Madrid en menos de tres horas", ha destacado.

El senador ha apuntado que esta actuación va a suponer una inversión de 400 millones de euros para recortar el tiempo de viaje a la capital de España en casi una hora.

Ha añadido que "no es la única intervención de calado" que el Gobierno está impulsando en la provincia, puesto que en paralelo hay una inversión de 97 millones de euros para reducir en media hora el tiempo de viaje entre Linares-Baeza y Madrid, lo que también "aumentará el atractivo y la competitividad de esta conexión" con Madrid.

En este sentido, ha explicado que el pasado verano ya se licitó por 14 millones de euros las obras de adecuación de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza a su paso por la provincia. Una actuación en la que Linares-Baeza "juega una papel relevante" como nudo estratégico para el transporte de mercancías.

"Sería una lástima que el Gobierno de España completara estas obras y que, en cambio, la Junta de Andalucía tuviera a cero todavía el Puerto Seco de Linares, el ramal de Vadollano y la playa de vías de Santana", ha asegurado.

A esto ha sumado los tres millones de euros para la reforma de la Estación Linares-Baeza, los 2,2 millones de euros contratados para los estudios y proyectos de integración del ferrocarril en la capital y los cuatro millones para mejorar la movilidad en el entorno de la estación jiennense.

"El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por Jaén y por el ferrocarril. El PP no puede decir lo mismo. Con su anterior Gobierno en España, la provincia perdió 100.000 viajeros por la falta de inversiones y la supresión de servicios ferroviarios. Esto no hay que olvidarlo nunca", ha concluido.